Kaynak: İHA

Aydın’ın Nazilli ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde hayata geçirilen "Güvenli Trafik Eğitimi Projesi" kapsamında 2026-2027 eğitim öğretim döneminin ilk dersi gerçekleştirildi. Sümer Park'ta yer alan özel trafik eğitim pistinde düzenlenen açılış programına ilçe protokolü, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve anasınıfı öğrencileri katıldı.

GÜVENLİ TRAFİK EĞİTİMİNDE BEŞİNCİ YIL HEYECANI

Etkinlikte konuşan Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, çocukların güvenliğini ve geleceğini öncelikleyen projenin bu yıl beşinci kez uygulandığını belirtti. Kaymakamlık koordinesinde; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Güner, geçen yıl yaklaşık 3 bin 500 öğrenciye ulaştıklarını hatırlattı. Bu yıl hedefin büyüdüğünü vurgulayan Güner, 2 bin 400 okul öncesi öğrenciye pistte uygulamalı, 2 bin ilkokul 4. sınıf öğrencisine ise okullarında teorik olmak üzere toplam 4 bin 400 çocuğa ulaşılacağını aktardı.

AMACIMIZ BİLİNÇLİ YAYALAR VE SÜRÜCÜLER YETİŞTİRMEK

Trafik eğitiminin sadece işaret ve kurallardan ibaret olmadığını dile getiren Güner, asıl hedeflerinin küçük yaştan itibaren güvenli davranış alışkanlığı kazandırmak olduğunu söyledi. Trafikteki bir saniyelik dikkatsizliğin ömür boyu telafi edilemeyecek sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken Güner, bugün verilen eğitimlerin yarının duyarlı vatandaşlarına yapılan önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.

İLK DERSTE HEM ÖĞRENDİLER HEM EĞLENDİLER

İlçede yaşanan trafik kazalarına dikkat çekerek küçük yaşta eğitimin önemine değinen Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, öğrencilere ilk dersi verdi. Ardından emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından çocuklara teorik ve pratik bilgiler aktarıldı. Trafik ışıkları ve yaya geçidi kullanımı hakkında bilgi alan minikler, hep birlikte düdük çalarak el ele yaya geçitlerinden geçti. Yanlarında getirdikleri bisikletlerle pistte keyifli anlar yaşayan öğrenciler, eğitim sonrasında kendilerine verilen hediyelerle büyük mutluluk yaşadı. Yılın ilk eğitim etkinliği çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.