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Kaynak: Ekonomi Servisi

Küresel yatırım bankası Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil imzasıyla yayımlanan 7 Ekim tarihli raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikasına ilişkin güncel beklentiler paylaşıldı.

Banka, TCMB'nin gevşeme döngüsünü başlatması için henüz erken olduğu görüşünü koruyarak, 22 Ekim'de gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz oranlarında bir değişiklik beklemediklerini duyurdu. Ancak raporda, bu tahmine yönelik risklerin oldukça yüksek olduğunun altı çizildi.

PİYASA BEKLENTİSİ VE MAKRO RİSKLER AYRIŞIYOR

Goldman Sachs ekonomistleri, piyasadaki faiz indirimi beklentileri ile kendi analizlerinin ayrıştığına dikkat çekerek risk unsurlarını şu başlıklarla sıraladı:

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Hanehalkı enflasyon beklentilerinin gerilemenin ardından yeniden yükselişe geçtiği, piyasa katılımcılarının beklentilerinin ise İran savaşı öncesindeki seviyelerin üzerinde kalmaya devam ettiği belirtildi.

REZERV KAYIPLARI

Fiili 300 baz puanlık faiz indiriminin ardından Merkez Bankası'nın rezerv kayıplarının hız kazandığı vurgulandı.

TÜRK LİRASI ÜZERİNDEKİ BASKI

Offshore piyasalardaki fiyatlamaların ilerleyen dönemde Türk lirası üzerinde kayda değer bir değer kaybı baskısına işaret ettiği ifade edildi.

YABANCI YATIRIMCI TAHVİLDE TEMKİNLİ SEYREDİYOR

TCMB'nin Enflasyon Raporu'nu da değerlendiren Goldman Sachs, ana eğilim enflasyonunun enerji fiyatlarındaki şok öncesindeki seyrine ancak yeni dönmeye başladığını belirtti.

Öte yandan raporda, getiri eğrisinde faiz indirimleri fiyatlanmasına rağmen yabancı yatırımcıların tahvil pozisyonlarını kayda değer ölçüde artırmadığına dikkat çekilerek, yerleşik olmayan yatırımcıların işlem hareketlerinin de güçlü bir faiz indirimi beklentisini desteklemediği kaydedildi.