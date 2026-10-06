Kaynak: İHA

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Sakarya İlköğretim Okulu öğrencileri ve hayvanseverlerle barınakta bir araya geldi. Gün boyunca bakım merkezini ziyaret eden öğrenciler can dostlara mama hediyesinde bulunurken, kedi ve köpekler miniklerin yoğun ilgisi ve sevgisiyle keyifli anlar yaşadı.

"HAYVANLARI KORUMAK İNSAN OLMANIN GEREĞİDİR"

Can dostların bakım, tedavi, aşı ve kısırlaştırma süreçlerini yılın her günü titizlikle yürüttüklerini vurgulayan Belediye Başkanı Mesut Ergin, hayvan haklarına saygı duymanın ve onların yaşam alanlarını korumanın herkes için ortak bir vicdani sorumluluk olduğunu ifade etti. Hayvan sevgisinin çocuk yaşta aşılanması gerektiğine dikkat çeken Ergin, vatandaşlara satın alma yerine sahiplenme çağrısında bulundu.

MODERN REHABİLİTASYON MERKEZİ YOLDA

İlçedeki hayvanların yaşam kalitesini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalara değinen Başkan Ergin, yapımı çağdaş standartlara uygun olarak devam eden yeni bakım ve rehabilitasyon merkezinin yakın zamanda tamamlanacağını bildirdi. Tesisin hizmete girmesiyle birlikte Ayvalık'taki sokak hayvanları için daha modern ve kapsayıcı bir bakım imkanının sağlanacağı belirtildi.