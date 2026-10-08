AK Partili kurmayların, fon vurgununda ismi geçmeye devam ediyor. Son olarak eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın 2,1 milyarlık vurgun yaptığı iddia edilmiş, savcılık konuya ilişkin soruşturma başlatmıştı. YENİ Partili Ümit Özlale, 2 AK Partili ismin daha fon vurgununun içinde olduğunu iddia etti.
Özlale'nin iddiasına göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babası Hasan Özdemir, iki fonda 830 milyon liralık işlem yaptı.
Özlale'nin iddiaları ve konuya ilişkin açıklamaları şöyle:
Cevdet Yılmaz yanıtladı ve Özel Kalem Müdürü'nün, arkadaşlarıyla birlikte bu fona para koyduklarını söyledi. Yılmaz, özel kaleminin bu fonlarda parası olduğunu kabul etti.
Kendisine bir soru daha sormuştuk. Şuan kabinede aktif olan bir bakanın 170 milyon liralık bir işlem yapıp bu fondan çıkış yapıp yapmadığını sorduk. Cevdet Yılmaz da bize elimizde somut delil varsa açıklamamızı bekledi. Biz de açıklıyoruz. Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat, 170 milyon liralık bir işlem yaptı mı yapmadı mı?
MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ İDDİASI
Bir bakanın yatırım yapması tek başına suçlama olamaz. Mahinur Özdemir Göktaş, babanız Hasan Özdemir PHE ve PRY fonlarında işlem yaptı mı? Babanız Hasan Özdemir veya kendisi adına bir başkası toplam 830 milyon liralık bir işlem gerçekleştirdi mi?
Sıralı tam liste Erdoğan'ın masasında duruyor. Kendisi kamuoyunda bir beklenti oluşmasına rağmen bunu kamuoyuyla paylaşmıyor. Hafta başına kadar Sayın Erdoğan tam sıralı listeyi paylaşmazsa, çok büyük meblağlarla işlem yapan AK Partilileri paylaşacağız."
Mahinur Özdemir Göktaş'tan iddialara ilişkin jet hızında yalanlama geldi. Konunun isim benzerliğinden ibaret olduğunu belirten Göktaş, şu açıklamayı yaptı:
Fon meselesi üzerinden şahsımı ve ailemi hedef alan iddialar, baştan sona YALAN ve İFTİRADIR. Bu iftiraları üretenleri, yayanları ve bunlara alet olanları en güçlü şekilde TELİN EDİYORUM. Şahsımın ve aile üyelerimin söz konusu olaylarla hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur. Hiçbir aile üyemizin söz konusu fonlarda TEK BİR KURUŞ DAHİ İŞLEMİ YOKTUR, kayıtlı hesabı yoktur. Bahsettikleri işlemin sahibi olan şahsın TC’si ***92 ile biterken babamınki ****18 ile bitmektedir. İsim benzerliğini kullanıp şahsımın ve ailemin iftira kampanyalarına bilinçli olarak alet edilmesine ASLA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİM. Bu iftirayı ortaya atanlardan DERHAL VE GECİKMEKSİZİN iddialarını ispatlamalarını bekliyorum. En ufak bir ispatta görevimden istifa edeceğimi peşinen beyan ediyorum. Eğer ispatlayamazlarsa onlardan da işgal ettikleri görevlerden istifalarını bekliyorum. Hiç kimsenin adımızı yalanlarla kirletmesine, ailemi karalama kampanyalarının hedefi hâline getirmesine izin vermeyeceğim. Bu iftiraları ortaya atan ve yayanlar hakkında şahsım ve aile üyelerim adına gerekli tüm hukuki süreçler başlatılacaktır. Her bir sorumlunun hukuk önünde hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım. Buradan bu iddiaları ortaya atanlara açıkça meydan okuyorum: İddialarınızı somut delillerle ispatlayın, görevimi derhâl bırakacağım. Peki, bu iddiaların yalan ve iftira olduğu ortaya çıktığında siz de görevlerinizi bırakacak mısınız? Ben bu sözümün arkasındayım. Bu iftirayı atanlardan aynı duruşu bekliyorum!!! Kamuoyuna saygıyla duyurulur.