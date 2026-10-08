Kaynak: ANKA

AK Partili kurmayların, fon vurgununda ismi geçmeye devam ediyor. Son olarak eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın 2,1 milyarlık vurgun yaptığı iddia edilmiş, savcılık konuya ilişkin soruşturma başlatmıştı. YENİ Partili Ümit Özlale, 2 AK Partili ismin daha fon vurgununun içinde olduğunu iddia etti.

Özlale'nin iddiasına göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babası Hasan Özdemir, iki fonda 830 milyon liralık işlem yaptı.

Özlale'nin iddiaları ve konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

Cevdet Yılmaz yanıtladı ve Özel Kalem Müdürü'nün, arkadaşlarıyla birlikte bu fona para koyduklarını söyledi. Yılmaz, özel kaleminin bu fonlarda parası olduğunu kabul etti.

Kendisine bir soru daha sormuştuk. Şuan kabinede aktif olan bir bakanın 170 milyon liralık bir işlem yapıp bu fondan çıkış yapıp yapmadığını sorduk. Cevdet Yılmaz da bize elimizde somut delil varsa açıklamamızı bekledi. Biz de açıklıyoruz. Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat, 170 milyon liralık bir işlem yaptı mı yapmadı mı?

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ İDDİASI

Bir bakanın yatırım yapması tek başına suçlama olamaz. Mahinur Özdemir Göktaş, babanız Hasan Özdemir PHE ve PRY fonlarında işlem yaptı mı? Babanız Hasan Özdemir veya kendisi adına bir başkası toplam 830 milyon liralık bir işlem gerçekleştirdi mi?

Sıralı tam liste Erdoğan'ın masasında duruyor. Kendisi kamuoyunda bir beklenti oluşmasına rağmen bunu kamuoyuyla paylaşmıyor. Hafta başına kadar Sayın Erdoğan tam sıralı listeyi paylaşmazsa, çok büyük meblağlarla işlem yapan AK Partilileri paylaşacağız."

Mahinur Özdemir Göktaş'tan iddialara ilişkin jet hızında yalanlama geldi. Konunun isim benzerliğinden ibaret olduğunu belirten Göktaş, şu açıklamayı yaptı: