Kaynak: İHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Maksutlu Mahallesi'nde şeker pancarı üreticileri tarlaya inerek hasat mesaisine başladı. Bölgede bu yıl yaklaşık 120 dekarlık alanda ekimi gerçekleştirilen şeker pancarında yüzleri güldüren sonuçlar alındı.

Çiftçilerin hummalı bir çalışma yürüttüğü tarlalarda, yapılan söküm işlemleri neticesinde dekar başına ortalama 10 ton verim elde edildi.

TARIM EKİPLERİ TARLADA İNCELEME YAPTI

Hasat sürecini yakından takip eden Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Maksutlu Mahallesi'ndeki üretim alanında saha incelemelerinde bulundu. Üreticilerle bir araya gelen ekipler, yürütülen çalışmalar ve rekolte hakkında detaylı bilgi alarak şeker pancarının Tekirdağ tarımsal üretimi ve kent ekonomisindeki yerini değerlendirdi.

"ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDAYIZ"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin yoğun emeklerinin karşılığını almasından memnuniyet duyduklarını belirterek, tüm çiftçilere bereketli ve kazançlı bir hasat dönemi temennisinde bulundu. Yetkililer, tarımsal üretimin her aşamasında üreticilere destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.