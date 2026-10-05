Kaynak: İHA

Yıldırımın şiddetiyle binadan kopan beton parçaları park halindeki iki araçta hasara yol açarken, fırtınayla aynı dakikalarda hissedilen sarsıntı ve yaşanan elektrik kesintileri ilçede büyük paniğe neden oldu.

Kozan genelinde akşam saatlerinde etkisini gösteren ve yaklaşık 15 dakika süren şiddetli fırtına ile sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Çakan şimşeklerin geceyi aydınlattığı dakikalarda hissedilen sarsıntı vatandaşlarda korku yaratırken, Karacaoğlan Mahallesi'nde bulunan Rahime Yüce Apartmanı'na düşen yıldırım tehlikeli anların yaşanmasına yol açtı.

APARTMANDAN KOPAN BETONLAR ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

İsabet eden yıldırımın etkisiyle binanın dış cephesinden kopan ağır beton parçaları, apartmanın önünde park halinde duran iki otomobilin üzerine savruldu. Şans eseri olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmazken, her iki araçta da ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi.

ELEKTRİKLER KESİLDİ, ASANSÖRDE MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Şiddetli hava muhalefeti ve peş peşe düşen yıldırımlar sebebiyle ilçe genelinde geniş çaplı elektrik kesintileri yaşandı. Akım kesintisi sırasında bir apartmanın asansöründe mahsur kalan 3 vatandaş, adrese sevk edilen görevlilerin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Fırtına ve yıldırım anlarında yaşanan panik ise çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.