Sosyal Güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, 2026 yılı Eylül ayı enflasyon verilerinin ardından Ekim, Kasım ve Aralık verileriyle netleşecek olan Ocak 2027 zam oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
SGK uzmanı Özgür Erdursun en düşük emekli ve memur maaşını tek tek hesapladı
SGK uzmanı Özgür Erdursun, yıl sonu yüzde 28 enflasyon tahminine göre Ocak 2027 maaş zamlarını hesapladı. Erdursun'un senaryosuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8,70, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 6,67 zam öngörülürken; asıl belirleyici unsur refah payı düzenlemesi olacak.Kaynak: Diğer
2026 yılının ilk altı aylık enflasyonunun yüzde 17,76 gerçekleştiğini hatırlatan Erdursun, 2026 yıl sonu enflasyonunun yaklaşık yüzde 28 seviyesinde gerçekleşmesini tahmin ettiklerini belirtti.
Erdursun, yılın ikinci altı aylık dönemindeki enflasyonun yaklaşık yüzde 8,70 olacağını öngörerek maaş zamlarına dair detaylı hesaplamaları paylaştı.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 8,70 SENARYOSU
Yıl sonu enflasyonunun yüzde 28 gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 aylık artışının yaklaşık yüzde 8,70 seviyesinde olacağını belirten Erdursun, örnek maaş tablolarını şu şekilde aktardı:
25 Bin TL Alan Emekli: Yaklaşık 27 bin 175 TL
30 Bin TL Alan Emekli: Yaklaşık 32 bin 610 TL
40 Bin TL Alan Emekli: Yaklaşık 43 bin 480 TL
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI
23 bin 552 liralık en düşük taban ödemenin aynı oranda artırılması durumunda 25 bin 601 TL seviyesine ulaşıyor. Ancak Erdursun, taban tutarın yükseltilmesi için ayrıca yasal düzenleme gerektiğini vurguladı.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAMMI NEDEN DAHA DÜŞÜK?
Erdursun, toplu sözleşme zamlarının enflasyon farkı hesabında dikkate alınması nedeniyle memur ve memur emeklilerinin artış oranının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden daha düşük kalacağını ifade etti.
2026'nın ikinci yarısındaki yüzde 7'lik toplu sözleşme artışını aşan enflasyon farkına, 2027'nin ilk altı ayı için belirlenen yüzde 5'lik toplu sözleşme zammının ekleneceğini belirten Erdursun; memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 toplam artışını yaklaşık yüzde 6,67 olarak hesapladı.
MEMUR EMEKLİLERİNDE 5434 VE 5510 SAYILI KANUN AYRIMI
Tek bir "en düşük memur emekli aylığı" üzerinden değerlendirme yapmanın yanıltıcı olacağını vurgulayan Özgür Erdursun, kanun maddelerindeki farka dikkat çekti:
5434 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİLER
1 Ekim 2008 öncesi göreve başlayanlarda en düşük memur emekli aylığı yaklaşık 31 bin 527 TL seviyesindedir. Yüzde 6,67’lik tahmini artışla bu tutar yaklaşık 33 bin 630 TL seviyesine yükseliyor.
5510 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİLER
5510 sayılı Kanun kapsamında emekli olanlarda aylıklar prime esas kazanç ve prim günleri üzerinden hesaplandığı için en düşük aylık 23 bin 552 TL seviyesine kadar inebilmektedir.
Taban tutarın yüzde 8,70 oranında artırılması halinde bu rakam 25 bin 601 TL olmaktadır.
"OCAK 2027’DE BÜYÜK BİR ARTIŞ BEKLENTİSİ OLUŞMAMALI"
Yüzde 8,70 ve yüzde 6,67’lik artışların alım gücünde güçlü bir iyileşme sağlamayacağını belirten SGK Uzmanı Erdursun, yazısını şu sözlerle tamamladı:
"Asıl soru, yasal enflasyon artışlarının üzerine ilave bir düzenleme yapılıp yapılmayacağıdır."
"Seyyanen artış, refah payı veya intibak benzeri bir düzenleme gündeme gelmezse özellikle düşük aylık alan emekliler açısından Ocak artışı sınırlı kalacaktır. "
"Bizim yüzde 28 yıl sonu enflasyon tahminimiz gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yaklaşık yüzde 8,70, memur ve memur emeklilerinde yaklaşık yüzde 6,67 artış ortaya çıkacak. Ancak asıl belirleyici konu, bu oranların üzerine bir refah payı, seyyanen artış, intibak veya en düşük aylığa yönelik ilave yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağı olacak."