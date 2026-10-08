SGK uzmanı Özgür Erdursun en düşük emekli ve memur maaşını tek tek hesapladı

"Bizim yüzde 28 yıl sonu enflasyon tahminimiz gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yaklaşık yüzde 8,70, memur ve memur emeklilerinde yaklaşık yüzde 6,67 artış ortaya çıkacak. Ancak asıl belirleyici konu, bu oranların üzerine bir refah payı, seyyanen artış, intibak veya en düşük aylığa yönelik ilave yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağı olacak."