Kaynak: İHA

Çankırı genelinde yaban hayatını izlemek ve koruma çalışmalarını sürdürmek amacıyla ormanlık alanlara kurulan fotokapanlar, bölgenin sakinlerini görüntüledi. Orman derinliklerinde kaydedilen görüntülerde, iki ayının doğal yaşam alanlarındaki hareketlilikleri net bir şekilde yer aldı.

ORMANDA ORTAYA ÇIKAN ANLAR

Kameralara yansıyan görüntülerde, iki ayının ağaçlık ve otluk alanlarda uzun süre yiyecek aradığı görüldü. Çevreye aldırış etmeden besin arayışını sürdüren ayıların o anları, bölgedeki biyolojik çeşitliliği ve yaban hayatının doğal dengesini bir kez daha ortaya koydu.