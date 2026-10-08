Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Ekim 2026)

Düşüşün ardından Gram altın TL 6 bin 422 TL seviyelerinden 6 bin 549 TL seviyelerine kadar yükseldiği görüldü. Artış yüzdesi ise yüzde 2’yi aştı. Anlık olarak güne ise altın yüzde 0,79’luk artış ile 6 bin 544 TL seviyelerinde işlem kaydetti.