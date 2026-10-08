Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Ekim 2026)

Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Ekim 2026)

Fed'in faiz artırımı sinyaline rağmen altın cephesinde yaşanan sürpriz yükselişle Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın fiyatları baştan aşağı değişti.

Süleyman Çay Süleyman Çay
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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Ekim 2026) - Resim: 1

Piyasaların gözü dün Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 15-16 Eylül'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklarında olmuştu. Politika faizinin beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırılarak yüzde 3,75-4 aralığına çıkarıldığı son toplantının tutanakları, bu yıl bir faiz artışı daha yapılabileceğini gösterdi.

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Ekim 2026) - Resim: 2

Faiz artırımı sinyali döviz ve faizi artırırken altın fiyatlarını baskılar. Ancak dün sabah saatlerinde altın cephesinin düşüş ile önceden fiyatlandığı görüldü. Sabah saatlerinde saat 15.00’a kadar altın cephesindeki kayıp yüzde 2,5’i aşmıştı.

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Ekim 2026) - Resim: 3

Akşam saatlerinden sonra ise altın cephesinde yükselişler dikkat çekti. FED’in faiz artırımı sinyalinin gelmesiyle altın cephesindeki artışların olması piyasada büyük sürpriz etkisi yarattı.

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Ekim 2026) - Resim: 4

Düşüşün ardından Gram altın TL 6 bin 422 TL seviyelerinden 6 bin 549 TL seviyelerine kadar yükseldiği görüldü. Artış yüzdesi ise yüzde 2’yi aştı. Anlık olarak güne ise altın yüzde 0,79’luk artış ile 6 bin 544 TL seviyelerinde işlem kaydetti.

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Ekim 2026) - Resim: 5

Ons altın yüzde 1,90’lık yükseliş ile 4 bin 143 dolar seviyelerine kadar geldi. Günlük yükseliş yüzdesi 0,63 ile 4 bin 137 dolar seviyelerinde konumlandı.

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Ekim 2026) - Resim: 6

Kapalıçarşı’da altın fiyatlarına yansıması ise merak ediliyor. Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı güne yüzde 0,76’lık yükseliş ile başladı. Gram altın satış fiyatı 6 bin 611 TL oldu.

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Ekim 2026) - Resim: 7

Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum şu şekilde;

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Ekim 2026) - Resim: 8

Gram Altın

Saat: 07:03:54

Alış Fiyatı: 6.530,11 TL

Satış Fiyatı: 6.611,95 TL

Değişim Yüzdesi: %0,76 (▲ 49,74 TL)

8 17
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Ekim 2026) - Resim: 9

Çeyrek Altın

Saat: 07:03:54

Alış Fiyatı: 10.698,00 TL

Satış Fiyatı: 10.777,00 TL

Değişim Yüzdesi: %0,76 (▲ 81,00 TL)

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Ekim 2026) - Resim: 10

Yarım Altın

07:03:54

Alış Fiyatı: 21.395,00 TL

Satış Fiyatı: 21.547,00 TL

Değişim Yüzdesi: %0,76 (▲ 162,00 TL)

10 17
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Ekim 2026) - Resim: 11

Tam Altın

Saat: 07:03:54

Alış Fiyatı: 42.679,00 TL

Satış Fiyatı: 42.968,00 TL

Değişim Yüzdesi: %0,76 (▲ 323,00 TL)

11 17
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Ekim 2026) - Resim: 12

Gremse Altın

Saat: 07:03:54

Alış Fiyatı: 105.860,00 TL

Satış Fiyatı: 106.909,00 TL

Değişim Yüzdesi: %0,76 (▲ 804,00 TL)

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Ekim 2026) - Resim: 13

Has Altın

Saat: 07:03:53

Alış Fiyatı: 6.562,92 TL

Satış Fiyatı: 6.592,17 TL

Değişim Yüzdesi: %0,76 (▲ 49,59 TL)

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Ekim 2026) - Resim: 14

Dolar ise gece yarısı yeniden rekor kırarak 49,21 TL seviyesine geldi. Anlık olarak yüzde 0,07’lik artışla 49,20 bandında işlem görüyor.

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Ekim 2026) - Resim: 15

Brent Ham Petrol varil fiyatı yüzde 2’yi aşan bir yükseliş ile 102 dolar seviyelerinde işlem kaydetti.

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Ekim 2026) - Resim: 16

Bugün ise piyasaların gözü kulağı İstanbul Ekonomi Forumu’nda olacak. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, TSİ 11.30’da İstanbul’da katılacağı forumda vereceği mesajlar merakla bekleniyor.

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Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Ekim 2026) - Resim: 17

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

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