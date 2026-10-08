Piyasaların gözü dün Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 15-16 Eylül'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklarında olmuştu. Politika faizinin beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırılarak yüzde 3,75-4 aralığına çıkarıldığı son toplantının tutanakları, bu yıl bir faiz artışı daha yapılabileceğini gösterdi.
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Ekim 2026)
Fed'in faiz artırımı sinyaline rağmen altın cephesinde yaşanan sürpriz yükselişle Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın fiyatları baştan aşağı değişti.Süleyman Çay
Faiz artırımı sinyali döviz ve faizi artırırken altın fiyatlarını baskılar. Ancak dün sabah saatlerinde altın cephesinin düşüş ile önceden fiyatlandığı görüldü. Sabah saatlerinde saat 15.00’a kadar altın cephesindeki kayıp yüzde 2,5’i aşmıştı.
Akşam saatlerinden sonra ise altın cephesinde yükselişler dikkat çekti. FED’in faiz artırımı sinyalinin gelmesiyle altın cephesindeki artışların olması piyasada büyük sürpriz etkisi yarattı.
Düşüşün ardından Gram altın TL 6 bin 422 TL seviyelerinden 6 bin 549 TL seviyelerine kadar yükseldiği görüldü. Artış yüzdesi ise yüzde 2’yi aştı. Anlık olarak güne ise altın yüzde 0,79’luk artış ile 6 bin 544 TL seviyelerinde işlem kaydetti.
Ons altın yüzde 1,90’lık yükseliş ile 4 bin 143 dolar seviyelerine kadar geldi. Günlük yükseliş yüzdesi 0,63 ile 4 bin 137 dolar seviyelerinde konumlandı.
Kapalıçarşı’da altın fiyatlarına yansıması ise merak ediliyor. Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı güne yüzde 0,76’lık yükseliş ile başladı. Gram altın satış fiyatı 6 bin 611 TL oldu.
Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum şu şekilde;
Gram Altın
Saat: 07:03:54
Alış Fiyatı: 6.530,11 TL
Satış Fiyatı: 6.611,95 TL
Değişim Yüzdesi: %0,76 (▲ 49,74 TL)
Çeyrek Altın
Saat: 07:03:54
Alış Fiyatı: 10.698,00 TL
Satış Fiyatı: 10.777,00 TL
Değişim Yüzdesi: %0,76 (▲ 81,00 TL)
Yarım Altın
07:03:54
Alış Fiyatı: 21.395,00 TL
Satış Fiyatı: 21.547,00 TL
Değişim Yüzdesi: %0,76 (▲ 162,00 TL)
Tam Altın
Saat: 07:03:54
Alış Fiyatı: 42.679,00 TL
Satış Fiyatı: 42.968,00 TL
Değişim Yüzdesi: %0,76 (▲ 323,00 TL)
Gremse Altın
Saat: 07:03:54
Alış Fiyatı: 105.860,00 TL
Satış Fiyatı: 106.909,00 TL
Değişim Yüzdesi: %0,76 (▲ 804,00 TL)
Has Altın
Saat: 07:03:53
Alış Fiyatı: 6.562,92 TL
Satış Fiyatı: 6.592,17 TL
Değişim Yüzdesi: %0,76 (▲ 49,59 TL)
Dolar ise gece yarısı yeniden rekor kırarak 49,21 TL seviyesine geldi. Anlık olarak yüzde 0,07’lik artışla 49,20 bandında işlem görüyor.
Brent Ham Petrol varil fiyatı yüzde 2’yi aşan bir yükseliş ile 102 dolar seviyelerinde işlem kaydetti.
Bugün ise piyasaların gözü kulağı İstanbul Ekonomi Forumu’nda olacak. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, TSİ 11.30’da İstanbul’da katılacağı forumda vereceği mesajlar merakla bekleniyor.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.