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Kaynak: AA

İstanbul Ekonomi Forumu öncülüğünde düzenlenen Ekonomi ve Finansta Milli Vizyon Zirvesi’nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün A1 Capital, Bulls ve Pardüs şirketlerinin olağan tasfiye kapsamındaki 17 fonunda yer alan 43 bin yatırımcıya ilk ödemelerin hesaplara aktarıldığını duyurdu.

ŞİMŞEK: PARALARI İLGİLİ BANKALARA TRANSFER EDİLDİ

Bakan Şimşek, "Olağan tasfiye sürecinde olan yedi şirketin üç portföy yönetim şirketi olağan tasfiye kapsamında. Bugün itibariyle bakın TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin fon katılımcısına bugün itibariyle paraları ilgili bankalara transfer edildi. Dolayısıyla üç önemli portföy yönetim şirketi, bunlar normal tasfiyeye tabi. Gördüğünüz gibi önemli ölçüde sorun giderildi" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Fon soruşturmasında yer alan fonlarda 1 milyon TL'ye kadar olan anapara tutarları için ara ödeme yöntemi devreye alınmıştı.

Yapılacak tüm ödemeler doğrudan tasfiye edilen fonların kendi iç kaynaklarından karşılanacak; süreçte Hazine'den herhangi bir kaynak aktarımı olmayacağı belirtilmişti.

Alacakların tahsil edilmesi, borçların ödenmesi ve nihai tasfiye bakiyesinin oluşturulmasıyla birlikte sürecin tamamen sonlanmasının yaklaşık 5-6 ay sürmesi ön görülüyor.