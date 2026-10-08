Esenyurt Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet ve ihale yolsuzluğu soruşturmasında çember daralırken, elde edilen deliller ve savcılık tespitleri skandalın boyutunu gözler önüne serdi. Kayyum Can Aksoy’un yardımcılığı görevini yürüten Yusuf Ulutaş’ın evinde yapılan aramalarda adeta bir servet bulundu.
Kayyum yönetimindeki Esenyurt Belediyesi'nde şok: Başkan yardımcısının evinden servet çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Esenyurt Belediyesi’ndeki ihalelere fesat karıştırma ve rüşvet iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmada yer yerinden oynadı. Kayyum Can Aksoy’un yardımcısı Yusuf Ulutaş’ın evinde yapılan aramalarda servet çıktı.Kaynak: DHA
EVİNDEN ÇIKAN NAKİT VE ALTIN MİKTARI DUDAK UÇUKLATTI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş’ın adresinde yapılan aramalarda ele geçirilen nakit para ve ziynet eşyaları tutanaklara şu şekilde geçti:
450 bin 854 dolar
31 bin 815 avro
2 milyon 580 bin lira nakit para
35 bilezik, 36 kolye, 42 küpe, 17 yüzük, 9 bileklik, 4 adet lüks saat ve çeşitli ziynet eşyaları
HAKEDİŞLERİN YÜZDE 20'Sİ RÜŞVET OLARAK ALINMIŞ!
Savcılık soruşturmasında, ihalelerin belirli şirketlere verilmesi için özel bir organizasyon kurulduğu ve müteahhitlerden aldıkları hakedişlerin ortalama yüzde 20’si oranında rüşvet talep edildiği belirlendi.
Dosyaya giren gizli tanık ifadeleri ve ses kayıtlarında, firmaların hakedişlerini alabilmek için para ödemek zorunda kaldığı ortaya çıktı. Namık Çebi İnşaat’a yapılan mali incelemelerde, şirkete ödenen hakedişlerin ardından aynı gün veya ertesi gün hakediş tutarının yüzde 20’sine yakın nakit paranın çekildiği ve bu paraların Yusuf Ulutaş’ın yakın ekibi aracılığıyla el değiştirdiği baz sinyalleriyle tespit edildi.
"PARA YUSUF'TA DÖNÜYOR" SES KAYITLARI DOSYADA
Soruşturma dosyasında yer alan telefon görüşmeleri ve ses kayıtları, belediyedeki rüşvet ağını açıkça gözler önüne serdi.
Eski Başkan Yardımcısı Ümit Ünal ile Bekir Çelik arasında geçen bir diyalogda, Çelik'in "Belediyede anahtar kimde?" sorusuna Ünal’ın, "Belediyenin anahtarı Yusuf Ulutaş, Can’ın anahtarı da o, para Yusuf’ta dönüyor" şeklinde yanıt verdiği kayıtlara yansıdı.
MASAK RAPORU: PARA HAREKETLERİ 2025'TE PATLAMA YAPTI
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporu, Yusuf Ulutaş’ın hesap hareketlerindeki devasa artışı gözler önüne serdi. Buna göre:
Yıllık para transfer hacmi 2017-2021 arasında ortalama 400 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişirken;
Bu rakam 2022'de 10 milyon TL, 2023'te 8,5 milyon TL, 2024'te 10,6 milyon TL oldu.
2025 yılında ise bu rakam bir anda 231 milyon 26 bin TL’ye fırladı.
Rapor, rüşvet talep edildiği iddia edilen şirketlere ödenen toplam hakediş bedelinin 248 milyon 56 bin 808 TL olduğunu hesapladı. 6 Kasım 2024 tarihinde kayyum Can Aksoy tarafından Esenyurt Belediyesi'ne getirilen Ulutaş'ın, daha önce AK Partili Beyoğlu Belediyesi'nde başkan yardımcılığı yaptığı öğrenildi. Soruşturma tüm hızıyla devam ediyor.