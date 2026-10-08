Kayyum yönetimindeki Esenyurt Belediyesi'nde şok: Başkan yardımcısının evinden servet çıktı

Rapor, rüşvet talep edildiği iddia edilen şirketlere ödenen toplam hakediş bedelinin 248 milyon 56 bin 808 TL olduğunu hesapladı. 6 Kasım 2024 tarihinde kayyum Can Aksoy tarafından Esenyurt Belediyesi'ne getirilen Ulutaş'ın, daha önce AK Partili Beyoğlu Belediyesi'nde başkan yardımcılığı yaptığı öğrenildi. Soruşturma tüm hızıyla devam ediyor.