Kaynak: ANKA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi ziyaret kapsamında geldiği Çorum’da Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına katıldı.

Programda konuşan Bayraktar, Türkiye’nin Türkiye Yüzyılı’na önemli bir proje ve milli birlik ve kardeşlik projesi ile girdiğini ifade etti. Gabar’daki petrol üretimine de değinen Bayraktar, günlük üretimin 83-84 bin varile ulaştığını söyledi.

“ÇOK BÜYÜK KAYIPLAR, ŞEHİTLER VERDİK”

Çorum’un terörle mücadelede Türkiye’nin önemli illerinden biri olduğunu belirten Bayraktar, şunları söyledi:

“Çorum terörle mücadelede Türkiye'nin en önemli illerinden biriydi. Çok büyük kayıplar, şehitler verdik ama o şehitlerimizin sayesinde bugün burada biz bu milli birlik ve kardeşlik projesini konuşabilir hale geldik.”

“MİLYONLARCA YIL O PETROL ORADAYDI”

Bayraktar, Gabar’daki petrol keşfine ilişkin açıklamasında, 2021 yılının eylül ayında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük petrol keşfinin yapıldığını belirtti.

“Terörsüz Türkiye ile beraber ben inanıyorum ki Türkiye çok daha farklı bir noktaya gidecek. Çünkü ben hep onu anlatıyorum. Biz Gabar'da Gabar petrolünden bahsediyoruz. 2021 yılı Eylül ayında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük petrol keşfini yaptı.”

Petrolün milyonlarca yıldır dağların altında bulunduğunu belirten Bayraktar, bölgeye gidilmesi, aranması ve sondaj yapılması sayesinde kaynağın bulunduğunu ifade etti.

“Hep şunu söylüyorum; o petrol dağların altındaydı, milyonlarca yıldır oradaydı ama siz oraya gidemezseniz, aramazsanız, sondaj yapmazsanız o petrolü bulma şansınız yok.”

Bayraktar, bölgenin terörden temizlenmesinin ardından 2019-2020 yıllarında sismik ve sondaj faaliyetlerine başlandığını belirterek, Gabar’da günlük petrol üretiminin 83-84 bin varile ulaştığını söyledi.

“Dolayısıyla ne zaman ki o bölge terörden temizlendi. Biz 2019-20'lerde sismik faaliyetler, sondaj faaliyetlerine başladık ve şu anda 83-84 bin varil günlük üretim yaptığımız ki şu anda değerli arkadaşlar, dünyada büyük bir enerji krizi var. Bu enerji krizinin olduğu bir ortamda Türkiye'nin her ürettiği varil, her ürettiği doğal gaz metreküpü bizim için çok kıymetli.”

GABAR’DA YÜZLERCE KUYU AÇILDI

Şırnak’ta Gabar bölgesinde yaklaşık 700 kilometre yol yapıldığını belirten Bayraktar, yüzlerce kuyunun açıldığını ve binlerce kişinin istihdam imkanına kavuştuğunu ifade etti.

“Şırnak'ta bugün o dağlarda 700 kilometreye yakın yol yaptık. Yüzlerce kuyu açtık. Binlerce kardeşimiz ve çoğunluğu o bölgenin insanı artık istihdam imkanına kavuştu.”

Bayraktar, bölge insanının geleceğe daha umutla bakmaya başladığını belirterek, geçmişte terörün gençler için tek seçenek olarak gösterildiğini, ancak bölgede ekonomik faaliyet ve istihdam imkanlarının oluştuğunu söyledi.

“ARTIK O BÖLGEDE EKONOMİK FAALİYET VAR”

Gabar’daki gelişmelerin terörsüz bölgenin küçük bir kesiti olduğunu ifade eden Bayraktar, bölgede iş ve istihdam imkanlarının oluştuğunu söyledi.

“Artık o bölgede bir ekonomik faaliyet var. O bölgede istihdam var, iş var. Dolayısıyla işte terörsüz bölgenin ufak bir kesiti. Şırnak'ta Gabar'da bizim sunduğumuz kesit.”

Bayraktar, Gabar’da ortaya çıkan etkinin Türkiye ve bölge geneline yayılması halinde refah, sosyal barış ve kalkınma açısından önemli sonuçlar doğuracağını dile getirdi.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE, TÜRKİYE YÜZYILI’NIN EN ÖNEMLİ PROJELERİNDEN”

Konuşmasının sonunda terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vurgusu yapan Bayraktar, bunun Türkiye Yüzyılı’nın önemli projelerinden biri olduğunu belirtti.

“Dolayısıyla biz şuna inanıyoruz. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge, inşallah Türkiye yüzyılının en önemli, onu taçlandıracak projelerinden birisidir. Ben buna büyük bir mutabakat olduğunu bütün milletimiz nezdinde görüyorum, müşade ediyorum. Bunları yine bugünkü Çorum ziyaretimizde de inşallah yerinde müşade etmiş olacağız.”