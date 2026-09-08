Kripto para piyasalarında güvenlik açığı şoku yaşanıyor. Lid Network Federasyon cüzdanındaki güvenlik açığını tespit eden saldırganlar, piyasa değeri yaklaşık 320 milyon doları bulan 4.000 Bitcoin’i çaldı. Ağdaki yeni işlemler geçici olarak durdurulurken, yaşanan bu son hack olayı kripto varlık dünyasındaki güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı.
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına tarihli uyarı: Uzak durun (8 Eylül)
Kripto para dünyası Lid Network Federasyon cüzdanından çalınan 4.000 BTC ile sarsılırken, jeopolitik gerilimlerin gölgesinde altına olan rekor talep sürüyor. Finans analisti İslam Memiş, kritik verilerin açıklanacağı perşembe gününü işaret ederek piyasadaki sert dalgalanmalara karşı uyardı.Kaynak: Diğer
TAHVİL GETİRİSİ REKOR KIRDI, ALTIN İSE ZİRVEYİ BIRAKMIYOR
Küresel piyasalarda tahvil faizlerinin rekor seviyelere yükselmesine rağmen yatırımcıların güvenli liman olan altına talebi kesintisiz devam ediyor. Merkez bankalarının öncülüğünde süren yoğun alımlar, küresel yatırım bankalarının yıl sonu ons altın tahminlerini 5.000 dolara kadar yükseltmesine neden oldu.
Çin Merkez Bankası’nın 22 aydır kesintisiz devam eden altın alımları dikkat çekerken, son 4 yıllık süreçte dünya merkez bankalarının net olarak 1 tondan fazla altın stokladığı tahmin ediliyor.
‘DEVLETLER DE ALTINDAN VAZGEÇMİYOR’
Canlı yayında piyasa gelişmelerini değerlendiren uzman isim İslam Memiş, altın tarafındaki güçlü duruşun tesadüf olmadığını belirtti. Jeopolitik gerilimlerin arttığı ve enflasyonun kalıcı hale geldiği dönemlerde altının gücünü koruduğunu ifade eden Memiş, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Genelde jeopolitik gerilimin tırmandığı dönemlerde, enflasyonun kalıcı hale geldiği dönemlerde altın merkez bankaları tarafında yine talep görüyor. Hatta ülkeler, dünyada bulunan farklı ülkelerdeki rezervlerini kendi ülkelerine çekiyorlar. Bu bir şeylerin hazırlığı. Altın tarafında gerçek bir para niteliği taşıdığı için altın güç duruşunu korumaya devam ediyor."
ONS ALTINDA KRİTİK TEKNİK SEVİYELER
Piyasa haftasında kritik bir kırılma beklendiğini ifade eden İslam Memiş, ons altın yatırımcılarının takip etmesi gereken bandı açıkladı:
Ons altın anlık durum:4.400 dolar seviyesinden uzaklaşmak istemeyen bir tablo hakim.
Teknik kırılım seviyeleri: Yukarıda 4.600 dolar, aşağıda ise 4.300 dolar bandı takip edilecek. Bu seviyeler aralığında teknik bir kırılım bekleniyor.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI VE DÖVİZDEKİ '2 SERBEST PİYASA' SÜRPRİZİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu hafta açıklayacağı faiz kararına değinen Memiş, kişisel beklentisini paylaştı:
"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı çok merak ediliyor. Benim kişisel öngörüm faizlerde bir değişim yapmayacağı yönünde. Yılın son çeyreğinde iki kez faiz indirimiyle yılı tamamlayan bir Merkez Bankasıyla karşı karşıya kalabiliriz."
Döviz tarafında sakin ve stabil bir seyrin hakim olduğunu aktaran Memiş, serbest piyasadaki ucuzluğa dikkat çekti:
"Euro tarafında tüzel taraf üretici kurunda 56,37 TL seviyesi bulunurken, serbest piyasada 56,20 TL seviyesi var. Serbest piyasalarda dövizin daha ucuz olduğunu gözlemliyoruz. Fiziki dövize ihtiyacı olanların bilgisi olsun."
BORSA İSTANBUL VE PETROL FİYATLARI
Borsa İstanbul (BIST 100): Geçen haftaki düşüşlerin ardından tepki alımlarıyla 14.151 puan seviyesinden kapanış yaptı. Teknik olarak 13.800 – 14.200 puan aralığı geçerliliğini koruyor.
PETROL FİYATLARI VE AKARYAKIT ZAMMI
Petrol haftaya 97 dolar seviyesinden güçlü başladı. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin devam etmesi risk iştahını artırırken, Brent petroldeki bu seviyelerin pompa fiyatlarına yeni bir zam olarak yansıması bekleniyor.
‘PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT’
Yoğun veri akışının yaşanacağı bu haftada yatırımcıların çok dikkatli olması gerektiğinin altını çizen İslam Memiş, perşembe gününü kritik eşik olarak ilan etti:
"Yarın itibariyle enflasyon verilerine odaklanacağız. Perşembe günü hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hem Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Yine perşembe günü Amerika'da enflasyon verileri açıklanacak. Perşembe günü bu haftanın en önemli günlerinden biri. O gün öğleden sonra piyasalarda sert bir dalgalanma göreceğiz."
Haftalık bazda kısa vadeli işlem yapan yatırımcıları uyaran Memiş, "Bu haftanın özelinde kısa vadeli işlemlerden uzak durmak lazım. Bayağı karışık ve sert dalgalanmaların olacağı bir hafta bekliyoruz. O yüzden bu haftayı pas geçmekte fayda var" tavsiyesinde bulundu.
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