İslam Memiş'ten altın yatırımcısına tarihli uyarı: Uzak durun (8 Eylül)

‘PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT’

Yoğun veri akışının yaşanacağı bu haftada yatırımcıların çok dikkatli olması gerektiğinin altını çizen İslam Memiş, perşembe gününü kritik eşik olarak ilan etti:

"Yarın itibariyle enflasyon verilerine odaklanacağız. Perşembe günü hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hem Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Yine perşembe günü Amerika'da enflasyon verileri açıklanacak. Perşembe günü bu haftanın en önemli günlerinden biri. O gün öğleden sonra piyasalarda sert bir dalgalanma göreceğiz."