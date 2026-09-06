Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı orta vadeli programda enflasyon hedefinin 12 puan şaşması akıllara DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın sözlerini getirdi.

'RÜYALARINDA BİLE GÖREMEYECEKLER'

Ali Babacan, “Faiz artırırız, vergileri artırırız, milletin maaşını bastırırız, enflasyon da düşer zannediyorlar. Rüyalarında bile göremeyecekler.” demişti .

Ali Babacan, enflasyonun mevcut politikalarla düşürülemeyeceğini savunurken hükümetin neler yapması gerektiğini de söylemişti . Babacan'ın enflasyona ilişkin açıklamaları şöyle :

"Enflasyon sadece faiz artırarak inmez enflasyon devletin tasarruf yapması ile iner . Bir tasarruf kaygısı yok devletin . "Sabredeceksin tasarruf edeceksin diyorlar biraz bunlara katlanacaksın Türkiye'nin düşmanı çok diyorlar " Devlet olarak sen hangi tasarrufları ettin ?bugüne kadar hangi harcamaların azalttın ? neye dikkat ettin , vatandaştan istediğin tasarruf ruhunu devlet olarak sen yapmazsan enflasyon düşer mi düşmez. Böyle gittiği sürece de ne ne enflasyon düşer işçinin yüzü güler ne emeklinin..."

YAPISAL REFORM YAPIŞMALI VE İHALE YASASI DEĞİŞMELİ

"Sadece faiz yükseltmek ve enflasyon düşmez yapısal reformler yapmak gerek Devletin tasarruf etmesi devletin kamu ihaleyi yasasını baştan aşağı değiştirip Avrupa birliği standartlarında bir kamu ihale yasası ile harcamalarında çok titiz ve şeffaf olması gerek aynı zamanda sektör sektör kesim kesim politikaları üretmek gerekir bunlar zannediyor ki faiz artırırız vergileri artırırız milletin maaşını bas bastırırız enflasyon da düşer rüyalarında bile göremeyecekler olmayacak yani pekala enflasyon hedefi erteleme erteleme Ertel Erdoğan'ın tek kilo aldığı 2018 yılından bu tarafa sekiz yıldır düşmüyor enflasyon düşmeyecek de "