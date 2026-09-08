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Kaynak: Haber Merkezi

İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanı Tunç Soyer’in tutuklu yargılandığı kooperatif davasında yeni bir gelişme oldu.

8 aydır iddianamenin yazılmaması nedeniyle konunun sık sık gündeme geldiği dava sürecine ilişkin olarak savcılık makamının hazırladığı iddianamenin mahkemeye sunulduğu duyurdu.

NE OLMUŞTU?

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınmış, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 4 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanmıştı.

Kooperatif davası ile ilgili iddianame 1 yıldan uzun bir süre sonra hazırlandı.