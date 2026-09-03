Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ağustos ayı enflasyonunu aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 31,51 olarak duyurmasının ardından Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar açıklanan rakamlara tepki açıklamaları geldi. Vatandaşlar, artan gıda fiyatları, düşen alım gücü ve yüksek yaşam maliyetlerine parmak bastı.

Kadirli’de bir vatandaş TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına inanmadığını ifade ederek, “TÜİK’e inanmıyorum. Piyasaları görüyorum, her şey pahalı. Bir şeyin fiyatının düştüğü yok. Enflasyon hep yüksek, onun için inanmıyorum. Ev kirasına, çaya, şekere, şuna buna, her şeye zam geliyor. Emeklilere Allah yardım etsin. Kimisi yolda kalıyor, kimi aç kalıyor, kimi susuz kalıyor, kimi çay parası, kimi çorba parası veremiyor. Yazık yani” ifadelerini kullandı.

“TÜİK DEVLETİN DESTEKÇİSİ”

Emekli bir vatandaş ise TÜİK’e yönelik, “TÜİK devletin destekçisi, devletin arkasında bulunan bir kurum. Yüzde 80, 90, 100 değil, 150 desin de göreyim. Doğruyu söylesin. Oraya karşıt görüşte bir profesör çıksın, konuşsun bakalım” eleştirisinde bulundu.

“YALNIZ BU MİLLET DE SEÇMESİNİ BİLSİN”

Bir başka vatandaş da fiyatların sürekli arttığını ifade ederek, “Günden güne her şey kıpırdayıp duruyor. Artık büyüklerimiz bunu duyuyor mu, duymuyor mu bilmiyorum. Hiçbir şey yerinde durmuyor. Eğer sesimizi duyuyorlarsa lütfen Allah rızası için ilgilensinler” şeklinde konuştu.

76 yaşındaki bir vatandaş ise, “Bugüne kadar gelmiş geçmiş hükümetlerin en kötüsü bu. Enflasyonu hazırlayan TÜİK de yalan söylüyor. 276 dese yine inanmam. Allah bu millete yardımcı olsun. Yalnız bu millet de seçmesini bilsin” dedi.

Bir diğer vatandaş da açıklanan enflasyon oranının piyasa koşullarını yansıtmadığını savunarak, “Enflasyonun düşük olduğuna hiç inanmıyorum. Fiyatlar piyasada alıp başını gidiyor. Dolmuşa da zam geliyor, her şeye zam geliyor. Pazara git bakalım, 100 liradan aşağı ne var? Hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı.