Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kırmızı biber hasadının başlamasıyla birlikte tarlalarda büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

Acılarını güneşten çıkartıyorlar: Tarlada hasat başladı - Resim : 1

Toplanan taze biberler, işleme süreçlerinin ilk adımı olarak geniş alanlarda güneşe serilmeye başlandı.

Acılarını güneşten çıkartıyorlar: Tarlada hasat başladı - Resim : 2

GÜNEŞTE 2 GÜNLÜK ZORLU KURUTMA MESAİSİ

Hasat edilen biberlerin pul bibere dönüşüm sürecini anlatan çiftçi Kamber Yıldırım, tarladan fabrikaya uzanan aşamaları şu sözlerle aktardı:

"Burada şu an biberin parçalama işlemi oluyor. Biberler tarlada toplanarak burada güneşe bırakılıyor. Bu biberler burada işlenecek, daha sonra pul biber olacak. Bu biberler 2 gün güneşte kalacak. Burada işçiler biberlerin üzerinde yürüyerek kurumasına yardımcı oluyor. İşlem bittikten sonra biberler çuvallanacak. Toplanan biberler fabrikalara götürülerek orada pul biber olacak."

Acılarını güneşten çıkartıyorlar: Tarlada hasat başladı - Resim : 3

FABRİKALARDA PUL BİBERE DÖNÜŞECEK

Alanda yürütülen kurutma ve parçalama işlemlerinin ardından, güneşte 2 gün boyunca bekletilerek istenen kıvama getirilen biberler çuvallara dolduruluyor. Hazırlanan ürünler, son aşama için fabrikalara sevk edilerek sofralık pul biber haline getiriliyor.