Kaynak: İHA

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kırmızı biber hasadının başlamasıyla birlikte tarlalarda büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

Toplanan taze biberler, işleme süreçlerinin ilk adımı olarak geniş alanlarda güneşe serilmeye başlandı.

GÜNEŞTE 2 GÜNLÜK ZORLU KURUTMA MESAİSİ

Hasat edilen biberlerin pul bibere dönüşüm sürecini anlatan çiftçi Kamber Yıldırım, tarladan fabrikaya uzanan aşamaları şu sözlerle aktardı:

"Burada şu an biberin parçalama işlemi oluyor. Biberler tarlada toplanarak burada güneşe bırakılıyor. Bu biberler burada işlenecek, daha sonra pul biber olacak. Bu biberler 2 gün güneşte kalacak. Burada işçiler biberlerin üzerinde yürüyerek kurumasına yardımcı oluyor. İşlem bittikten sonra biberler çuvallanacak. Toplanan biberler fabrikalara götürülerek orada pul biber olacak."

FABRİKALARDA PUL BİBERE DÖNÜŞECEK

Alanda yürütülen kurutma ve parçalama işlemlerinin ardından, güneşte 2 gün boyunca bekletilerek istenen kıvama getirilen biberler çuvallara dolduruluyor. Hazırlanan ürünler, son aşama için fabrikalara sevk edilerek sofralık pul biber haline getiriliyor.