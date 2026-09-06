Kaynak: İHA

Türkiye’nin önemli biber üretim merkezlerinden Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kırmızı biber hasadı başladı. İlçede yaklaşık 20 ila 25 bin dekarlık alanda üretilen biberlerin hasadı, aşırı sıcaklara rağmen sürüyor.

Gaziantep’teki biber üretiminin yaklaşık yüzde 90’ının gerçekleştirildiği İslahiye’de rekoltenin yüksek olması çiftçilerin yüzünü güldürdü. Tarlalarda çalışan işçiler ise gün boyunca tonlarca biber toplayarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

İŞÇİLER TON HESABIYLA ÇALIŞIYOR

Hasatla ilgili bilgi veren çiftçi Hulki Gerçek, biber hasadına normal şartlarda ağustos ayının 5’i ile 15’i arasında başladıklarını ancak bu yıl yağışlar nedeniyle hasadın biraz geciktiğini söyledi.

Gerçek, mahsullerde verimin normal olduğunu belirterek, tatlı biberde verimin iyi, acı biberde ise düşük olduğunu ifade etti.

İşçilerin ton hesabıyla çalıştığını anlatan Gerçek, bir ton biberin 7 bin TL karşılığında toplandığını belirtti. İşçilerin sabah saat 06.00-07.00 civarında çalışmaya başladığını ve akşam istedikleri saatte işi bıraktıklarını söyledi.

HASAT EDİLEN BİBERLER KAHRAMANMARAŞ'A GÖNDERİLİYOR

Tarlalardan toplanan biberlerin sergende çektirildikten sonra çuvallarla Kahramanmaraş’a gönderildiğini belirten Gerçek, bölgede fabrikaların bulunduğunu ancak ürünlerin genellikle Kahramanmaraş’a sevk edildiğini aktardı.

Kahramanmaraş’taki fabrikalarda işlenen biberler toz biber haline getiriliyor. Kurutulan biberler toz biber ve pul biber olarak değerlendirilirken, yaş biberler ise salça yapımında kullanılıyor.

İslahiye’de üretilen biberler, Gaziantep’in yanı sıra diğer illere de gönderiliyor.