Üreticinin uykusunu kaçıran kaçış: Manisa’da sıradışı sığır avı: Tanesi 150 bin lira

Yerli ırk 'karasığır' yetiştiriciliği yapan Gerçek, hayvanlarının tamamen otlakta, dağda yayıldığını belirtip, "Sürüden ayrılan 6 sığırımı bir daha eve getiremedik. Onları yakalayabilmek için dağlarda peşlerinde koştuk. Yaklaşık 1 ay kadar bir süre beni gördüklerinde kaçmaya başladı. Ama sonrasında yavaş yavaş sesime alışmaya başladılar. Sonrasında ise bugünlere kadar geldik. 2 ay kadar bir süre yonca verip, besledim. Mahalledeki yaşlılardan biri 'Bunları kementle yakalarsın" dedi. Ben de öyle yaptım" dedi.