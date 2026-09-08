Konut alacaklara müjde: Yarısı Bizden Kampanyası'nın yeni detayları

İstanbul'daki riskli yapıların yenilenmesi amacıyla 22 Şubat 2024 tarihinde hayata geçirilen proje çerçevesinde, vatandaşlara konutları için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira tahliye yardımı olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin lira maddi katkı sağlanıyor.