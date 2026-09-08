Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan uygulamanın bir yıl daha uzatıldığını ve yeni bitiş tarihinin 31 Aralık 2027 olarak belirlendiğini aktardı.
Konut alacaklara müjde: Yarısı Bizden Kampanyası'nın yeni detayları
Bakan Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıran Yarısı Bizden Kampanyası'nın süresinin 31 Aralık 2027 tarihine uzatıldığını duyurdu.Kaynak: İHA
Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da normal şartlarda yıl sonunda bitecek olan sürenin uzatıldığını kamuoyuna açıkladı.
Bakan Kurum sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul genelinde bugüne dek 435 bin 683 bağımsız bölümün dönüşüm sürecine dahil edildiğini açıkladı.
108 bin 881 birimin yenileme çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. Paylaşılan verilere göre, 2026 yılı sonuna dek 500 binden fazla konutun projeye dahil edilmesi planlanıyor.
İstanbul'daki riskli yapıların yenilenmesi amacıyla 22 Şubat 2024 tarihinde hayata geçirilen proje çerçevesinde, vatandaşlara konutları için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira tahliye yardımı olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin lira maddi katkı sağlanıyor.
Benzer koşullarda hak sahiplerine ilk iş yerleri için 437 bin 500'er lira hibe ve kredi ile 125 bin lira taşınma yardımı sunuluyor.
Diğer iş yerleri için ise 875 bin liraya varan kredi imkânı tanınıyor.
Tek bina dönüşümlerinin haricinde site benzeri büyük ölçekli alan bazlı projeler de gerçekleştirilebiliyor.
Bu tür uygulamalarda yapım işlerini TOKİ veya Emlak Konut üstleniyor.
Bu modelde her hak sahibi adına 875 bin lira hibe ve 125 bin lira taşınma desteği veriliyor.
Hibe tutarları toplam maliyetten düşülürken, kalan borçlar uygun vadelerle taksitlendiriliyor.