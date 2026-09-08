Kaynak: İHA

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin meclis kararıyla 2026 yılına yönelik güncellediği ücret tarifesi kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Alınan yeni kararla birlikte, geçtiğimiz yıl 7 bin Türk Lirası olan mezar yeri metrekare birim fiyatı tam yüzde 100 artırılarak 14 bin Türk Lirasına çıkarıldı. Bu tarife artışı neticesinde, 3,5 metrekare büyüklüğündeki bir mezar yerinin toplam bedeli 49 bin Türk Lirasına yükselmiş oldu. Vatandaşın 3,5 metrekarelik bir mezar yeri için 49 bin TL ödemesi gerekiyor. Uygulanan bu yüksek tarife özellikle ekonomik açıdan zorluk yaşayan dar gelirli kesimler tarafından eleştiriyle karşılandı.

VATANDAŞLAR VE HAK SAHİPLERİ TEPKİLERİNİ DİLE GETİRDİ

Uygulanan maliyet artışının ardından konuya ilişkin görüşlerini paylaşan il sakinlerinden Sertap Demirci, belirlenen rakamların bütçeleri zorladığını vurguladı. Demirci, dar gelirli bireylerin bu seviyedeki bir ödemeyi karşılamakta güçlük çekeceğini belirterek sosyal belediyecilik ilkeleriyle bu durumun bağdaşmadığını ifade etti.

“ÖLÜM DE Mİ PARAYLA OLDU?”

Bir diğer vatandaş Havzullah Tezcan ise sürecin getirdiği ekonomik ve manevi zorluklara dikkat çekerek duruma isyan etti. "Ölüm de mi parayla oldu? Bu fiyatlar yüksek, maalesef alamayız” diyen Tezcan, mezarlık içerisindeki farklı noktalarda çok sayıda tanıdığının defnedildiğini, bu dağınıklık sebebiyle kabristan ziyaretlerini toplu ve düzenli bir şekilde gerçekleştirmenin imkansız hale geldiğini aktardı.

Aile bireylerinin kabirlerinin aynı bölgede bulunmasının manevi açıdan önemine değinen Tezcan, hem yüksek maliyetlerle karşılaşmaktan hem de yakınlarını ayrı noktalarda ziyaret etmek zorunda kalmaktan yakınarak mevcut duruma tepki gösterdi.