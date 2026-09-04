TÜİK'in Ağustos 2026 enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte Eylül ayı kira artış tavanı yüzde 31,79, iki aylık memur ve emekli zam farkı ise yüzde 3,65 olarak netleşti. Biz de YENİÇAĞ olarak sokağın nabzın tuttuk, vatandaşa 'Bu ay nereye paranız yetmedi?' sorusunu yönelttik. Vatandaşın verdiği yanıtlar sokakta enflasyonun yüzde 31'den yüksek olduğunu bir kez daha kanıtladı.

SOKAKTA VATANDAŞ FİYATLARA TEPKİLİ: 'KOMŞU VERİRSE ET YİYEBİLİYORUZ'

YENİÇAĞ olarak sokağa inerek gerçekleştirdiğimiz röportajda vatandaşlar ve esnaf, açıklanan resmi veriler ile market ve pazar tezgahlarındaki gerçekler arasındaki farkı değerlendirdi.

Market çıkışı filesini gösteren yaşlı bir vatandaş, alım gücünün yetersizliğinden dert yanarak şunları söyledi:

"Bir ekmek, iki domates, iki salatalık... İçme suyu. O kadar. Emekli maaşımız ona yetiyor. Başka bir şey yok. O kadar alabiliriz, gücümüz o kadar. Yaşlıyım, nereden karşılayacağız? Bana çocuklarım yardım ediyor..."

Aynı vatandaş, et alıp alamadığına ilişkin soruya ise "Et mi? Yok! Kurbandan kurbana işte verirlerse oğlum... Komşular veriyor bazen, o da iyi geliyor. Yoksa başka nereden alacaksın?" cevabını verdi.

Fiyatların yüksekliğine tepki gösteren bir başka vatandaş da "Et mi? Etin kilosu 1.000 lira olmuş kardeşim! Etin kilosu 1.000 lira, nereden alacaksın?..." ifadelerini kullandı.

"HEM EMEKLİYİM HEM ÇALIŞIYORUM AMA EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALAMIYORUZ"

30 yıldır balıkçılık yapan 57 yaşındaki bir esnaf, en düşük emekli maaşını alması nedeniyle çalışmaya devam etmek zorunda kaldığını ve geçmişe kıyasla alım gücünün ciddi şekilde gerilediğini aktardı. Pazardaki durumu değerlendiren esnaf, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"30 yıldan beri bu işi yapıyorum, elimiz cebimizde müşterilerimizi böyle tezgahımızda bekliyoruz. Fiyatlarımız uygun ama alım gücü çok zayıf. EYT'li değilim yaşımı doldurup emekli oldum. En düşük emekli maaşını alıyorum. 57 yaşındayım. Marketlere gittiğimiz zaman, aldığımız emekli maaşıyla normalde bir evin aylık, hatta iki aylık kuru gıdasını, sıvı yağını alabilecek durumdaydık; ama şimdi alamıyoruz. Dediğim gibi hem emekliyim hem de çalışıyorum aynı zamanda. Sabahın köründe buraya geliyoruz, hareket ediyoruz ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Benim gibi bir sürü insan aynı durumdadır büyük ihtimalle. Daha iyi olmasını diliyorum."

TÜİK’in açıkladığı resmi verilere göre:

AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI

Aylık yüzde 1,84 artarken, yıllık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 31,51 olarak gerçekleşti.

EYLÜL AYI YASAL KİRA ARTIŞ TAVANI

12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanan Eylül dönemi azami kira artış oranı yüzde 31,79 oldu.

MEMUR VE EMEKLİ ENFLASYON FARKI

Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan 2 aylık enflasyon farkı yüzde 3,65 seviyesinde gerçekleşti. Yani bu durumda en düşük emekli maaşının 24 bin 415 TL olması öngörülüyor. Asgari ücretli ve emekli vatandaşın maaşı enflasyon karşısına gün geçtikçe eriyor. Sokakta aldığımız yanıtlarda verilerin adeta birer somut örneği.