Jeffrey Epstein'ın mağdurlarından Julia Molchanova, yıllar süren sessizliğini bozarak yaşadıklarını ilk kez ayrıntılarıyla kamuoyuna anlattı.
Yıllarca kimliğini gizledi, şimdi konuştu: Epstein dosyasında şoke eden itiraf
Jeffrey Epstein dosyasında yıllardır kimliğini gizleyen Julia Molchanova, sessizliğini bozdu. Eğitim ve kariyer vaadiyle başlayan ilişkinin cinsel istismar, psikolojik kontrol ve ekonomik manipülasyona dönüştüğünü öne süren Molchanova, 72,5 milyon dolarlık davada “Jane Doe” olduğunu açıkladı.Kaynak: Diğer
Bugün 37 yaşında olan Molchanova, Wall Street Journal'a verdiği röportajda Epstein ile 2011 yılında New York'ta tanıştığını ve sonraki yıllarda onun çevresinde kaldığını söyledi.
Molchanova'nın anlatımına göre Epstein, başlangıçta kendisine moda eğitimi ve kariyer konusunda yardımcı olmayı vadetti. Ancak genç kadın, zaman içerisinde ilişkinin hayatının birçok alanının kontrol edildiği bir yapıya dönüştüğünü ileri sürdü.
HER ŞEY 2011'DE NEW YORK'TA BAŞLADI
Molchanova, Epstein ile ilk kez Aralık 2011'de New York'ta karşılaştığını anlattı. O sırada 22 yaşında olduğunu, Rusya'da tasarım eğitimi aldığını ve sınırlı İngilizce konuşabildiğini belirten Molchanova'nın hedefi moda sektöründe kariyer yapmaktı.
Epstein'ın kendisine New York'taki Fashion Institute of Technology'de (FIT) eğitim görmesine yardımcı olabileceğini söylediğini aktaran Molchanova, yıllar sonra bu vaadi bir “tuzak” olarak nitelendirdi.
Rusya'ya döndükten sonra moda eğitimi için hazırlanmaya başladığını ve bazı kurs ücretlerinin Epstein tarafından karşılandığını söyleyen Molchanova, Ocak 2012'de yeniden New York'a çağrıldığını belirtti.
EĞİTİM VAADİNİN ARDINDAN İSTİSMAR İDDİASI
Molchanova'nın anlatımına göre Epstein'ın üniversiteyi göstereceğini söylemesi üzerine New York'a döndü ve onun kontrolündeki bir daireye yerleştirildi.
Molchanova, ilk cinsel istismarın da bu dönemde gerçekleştiğini öne sürdü. Rahatsızlığını dile getirdiğinde Epstein'ın yaşananları “Amerikan kültürünün” bir parçasıymış gibi göstermeye çalıştığını iddia etti.
İlerleyen dönemde kendisinden Epstein'ın “asistanı” olarak söz edilmeye başlandığını söyleyen Molchanova, kendisine sunulan eğitim ve moda kariyeri vaatlerinin ise hiçbir zaman gerçekleşmediğini belirtti.
"TARİKATA BENZER BİR ORTAM VARDI
Epstein'ın çevresindeki yaşamı “tarikata benzer” sözleriyle tanımlayan Molchanova, çevresindeki kadınlardan sürekli mutlu ve minnettar görünmelerinin istendiğini öne sürdü.
Molchanova ayrıca kadınların çevrelerine yeni kadınlar getirmeleri yönünde baskı gördüğünü iddia etti.
İddialarına göre Epstein'ın kontrolü zamanla kıyafetlerine, saçlarının uzunluğuna, harcamalarına ve görüştüğü kişilere kadar uzandı.
Bazı dönemlerde bir odada günlerce izole edildiğini de ileri süren Molchanova, Epstein'ın ekonomik mekanizmalar üzerinden kendisini bağımlı hale getirdiğini belirtti.
Aylık ödemelerinin genellikle 3 bin doların altında olduğunu ve miktarın değiştiğini söyledi.
KENDİ ADINA ŞİRKET KURULDUĞUNU ANLATTI
Molchanova, finansal ilişkiler konusunda da dikkat çeken iddialarda bulundu.
2014 yılında JSC Interiors adlı bir şirketin kendi adına kurulduğunu belirten Molchanova, Epstein'ın bunu tasarım sektöründe kariyer yapabilmesi için bir fırsat olarak sunduğunu söyledi.
Şirket için bazı tasarım çalışmaları yaptığını ancak işletmenin gerçek kontrolünün kendisinde olmadığını savunan Molchanova, daha sonra şirket üzerinden bilgisi dışında finansal işlemler gerçekleştirildiğini fark ettiğini öne sürdü.
Yıllar sonra kendi adına açılmış kredi kartları ve tanımadığı harcamalarla karşılaştığını belirten Molchanova, içinde bulunduğu durumu, “Bir şeye sahip olduğunuzu sanıyorsunuz ama aslında hiçbir şey sizin değil” sözleriyle anlattı.
EPSTEİN'DEN KOPUŞ 2049'DA BAŞLADI
Molchanova'nın anlatımına göre Epstein'ın çevresinden uzaklaşma süreci 2019 yılında başladı.
Kredi geçmişini kontrol ettiğinde tanımadığı kartlar ve işlemler gördüğünü belirten Molchanova, isminin finansal işlemlerde düşündüğünden daha geniş biçimde kullanıldığından şüphelenmeye başladığını söyledi.
Molchanova, 4 Nisan 2019'da Epstein'a mesaj göndererek yaşananlardan rahatsız olduğunu ve “normal hayatına geri dönmek istediğini” söylediğini aktardı.
Epstein'ın kendisini Palm Beach'e çağırdığını ancak gitmediğini belirten Molchanova, bu aşamada güvenliğinden endişe etmeye başladığını ifade etti.
EPSTEİN'İN TUTUKLANMASINDAN AYLAR ÖNCE MESAH GÖNDERDİ
Jeffrey Epstein, 6 Temmuz 2019'da tutuklandı. Reşit olmayan kız çocuklarının cinsel istismarı ve seks ticaretiyle bağlantılı federal suçlamalarla karşı karşıya kalan Epstein, yargılama başlamadan önce 10 Ağustos 2019'da New York'taki cezaevi hücresinde ölü bulundu.
Molchanova'nın yıllar sonra ortaya çıkan tanıklığının finansal boyutu ise Epstein'ın ölümünden sonra devam eden hukuk mücadelelerinden biriyle bağlantılı.
72,5 MİLYON DOLARLIK DAVADA "JANE DOE" OLDUĞUNU AÇIKLADI
Molchanova, kamuoyunda bugüne kadar “Jane Doe” takma adıyla bilinen ve Bank of America'ya karşı açılan toplu davanın baş davacısının kendisi olduğunu açıkladı.
Davada Bank of America'nın, Epstein ile bağlantılı olduğu ileri sürülen şüpheli finansal işlemleri görmezden geldiği ve bu nedenle mağdurların uğradığı zararda sorumluluk taşıdığı iddia edildi.
Bank of America ise Epstein'ın cinsel istismar ve insan ticareti faaliyetlerini kolaylaştırdığı yönündeki suçlamaları reddetti. Banka, uzlaşma kapsamında da herhangi bir hukuki sorumluluk veya suç kabulünde bulunmadı.
New York'taki federal mahkeme, Bank of America ile Epstein mağdurları arasında varılan 72,5 milyon dolarlık toplu dava uzlaşmasına ağustos sonunda nihai onay verdi. Oluşturulan fonun uygun bulunan mağdurlara dağıtılması öngörülüyor.
YILLAR SONRA NEDEN KONUŞTU?
Molchanova, dava sürecinin kendisi için ağır bir kişisel bedel yarattığını ve yıllarca gizli tuttuğu son derece özel bilgileri paylaşmak zorunda kaldığını söyledi.
Buna rağmen kamuoyunun karşısına çıkmasının, benzer deneyimler yaşayan başka kadınların konuşmasına yardımcı olmasını umduğunu belirtti.
Molchanova, Epstein'ın geçmişte karşı karşıya kaldığı suçlamalara ve sistemin başarısızlığına atıfta bulunarak, “Onun hapiste olması gerekiyordu. Bizi yüzüstü bırakan sistemdi” dedi.
Bugün kendi moda markasını kurmaya çalışan Julia Molchanova, yaşadıklarından hareketle suç mağdurlarına destek vermeyi hedeflediğini söyedi.