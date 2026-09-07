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Kaynak: AA

Cuma günü 96,57 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 96,28 dolardan tamamladı. Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,6 artarak 97,82 dolara çıktı.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı 92,80 dolar oldu.

ABD-İRAN GERİLİMİ FİYATLARI DESTEKLİYOR

Petrol fiyatlarındaki yükselişte ABD ile İran arasındaki gerilimin sürmesi ve çatışmaların yeniden tırmanabileceğine yönelik endişeler etkili oluyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak’ın Erbil kentinde ABD ordusuna ait bir gözetleme balonunun Şahid-136 kamikaze İHA ile vurularak imha edildiğini açıkladı. ABD tarafından iddiaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İran ayrıca ABD'nin İran gemilerine yönelik deniz ablukasında görev alan bir uçak gemisi ve muhribin balistik füzelerle hedef alındığını duyurdu. Karşılıklı saldırıların yeniden yoğunlaşması, özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki petrol sevkiyatlarına ilişkin arz güvenliği endişelerini artırıyor.

OPEC+ ÜRETİM ARTIŞINA GİTMEYECEK

OPEC+ grubunun 7 üyesi, ekimde eylül ayındaki üretim seviyelerini koruma kararı aldı. Buna göre Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman’ın ekim ayı toplam üretim hedefi günlük yaklaşık 31 milyon varil olarak belirlendi.

Ekimde ilave üretim artışı yapılmayacak olması, küresel arzın artacağına yönelik beklentileri sınırlayarak petrol fiyatlarını destekliyor. OPEC+ ülkelerinin bir sonraki toplantısı 4 Ekim’de yapılacak.

HÜRMÜZ’DE YENİ KORİDOR BEKLENTİSİ YÜKSELİŞİ SINIRLIYOR

İran ile Umman’ın Hürmüz Boğazı’nda yeni bir koridor oluşturulmasına yönelik anlaşmayı ilerleyen günlerde imzalayacağının açıklanması ise petrol sevkiyatlarına ilişkin endişeleri kısmen hafifletti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, yeni koridorun Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’ni kapsayacağını, ABD’nin saldırı ve sabotaj düzenlememesi halinde boğazın açık kalacağını söyledi.

BRENT PETROLDE KRİTİK SEVİYELER

Brent petrolde teknik olarak 98,78 dolar direnç, 96,07 dolar ise destek bölgesi olarak izleniyor.