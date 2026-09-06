Kaynak: ANKA

2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, Ankara'nın "Kırtasiyeciler Mahallesi" olarak bilinen Altındağ Ziraat Mahallesi’nde esnaf da veli de artan maliyetlerden ve düşen cirolardan yakınıyor. Geçmiş yıllarda bu dönemde adım atılacak yer bulunmayan mahallede, bu sezon dükkanların boş kalması esnafın en büyük endişesi haline geldi.

KİTAP VE MALZEME MALİYETLERİ KATLANDI

Piyasadaki fiyat artışlarının durdurulamadığını belirten toptan kitapçılar, zamların aylık periyotlara indiğine dikkat çekiyor. Geçen yıl 10 bin lira tutan bir kitap setinin bu yıl 30 bin ila 40 bin lira bandına yükseldiğini ifade eden sektör temsilcileri, okul çantalarının 1.500 ile 2.000 lira aralığına çıktığını, akaryakıt zamlarının etkisiyle kısa ve orta mesafe servis ücretlerinin ise 120 bin ila 130 bin lira seviyelerini gördüğünü belirtiyor. Okul kıyafetlerinin ise en düşük 15 bin ila 20 bin liradan başladığı ifade ediliyor.

"ZİNCİR MARKETLER VE İNTERNET SATIŞLARI PİYASAYI SEKTEYE UĞRATIYOR"

Yalnızca kırtasiye işiyle uğraştıklarını belirten mahalle esnafı, zincir marketlerin ve e-ticaret sitelerinin kırtasiye ürünü satmasından şikayetçi. Piyasaya sürülen ucuz ancak standart dışı ürünlerin sektörü olumsuz etkilediğini vurgulayan bir esnaf, “Geçen seneki o yoğunluğu şu an göremiyoruz. Marketlerin kırtasiye satışlarında daha duyarlı olması ve bizlerle rakipleşmemesi gerekiyor” dedi.

Bir çanta dolum maliyetinin en alt limitlerle bile 4 ila 5 bin lirayı bulduğunu belirten esnaf, artan kiralar ve düşen cirolar nedeniyle mahallede kepenk kapatmaların arttığına dikkat çekti. Bazı esnaf ise fiyatların geçen yıla kıyasla yüzde 25-40 arasında arttığını, ancak satış oranlarındaki düşüşün nedenini anlamakta zorlandıklarını dile getirdi.

VELİLERİN BELİNİ BÜKEN MASRAFLAR

Çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan veliler de bütçelerini denkleştirmekte zorlanıyor. İlkokula giden oğlu için kırtasiye alışverişine çıkan bir veli, yalnızca kırtasiye masrafının 4.500 lira tuttuğunu, kıyafetlerin de aynı oranda masraf çıkardığını belirterek, “Vallahi her şey gittikçe artıyor, Allah yardımcımız olsun” diye konuştu.

Başka bir veli ise üniforma fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek, “Geçen sene okul üniformasının tamamına 6 bin lira vermiştik, şimdi sadece iki tane pantolona 6 bin lira ödedik” sözleriyle maliyetlerin iki katına çıktığını ifade etti. Kimi veliler ise artışları genel hayat pahalılığı içinde "normal" karşılamaya çalışsa da, lisanslı çanta ve ürünlerin fiyatlarına yaklaşmanın imkansız hale geldiğini belirtiyor.