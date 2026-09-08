Kaynak: ANKA

YENİ Parti Isparta Örgütü, ilçe ziyaretleri kapsamında Atabey ilçesinde pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bir pazarcı, YENİ Parti Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı’ya artan maliyetler ve ürünlerini satmakta yaşadıkları sorunları anlattı.

"DOMATES 20 LİRA, MAZOT 90 LİRA"

Pazarcı, yıllar önce de domatesi aynı fiyatlardan sattıklarını, üretim maliyetlerinin önemli ölçüde arttığını ifade ederek, “2021 yılında domatesi 20 liraya verdik. Evet. 2009'da da 20 liraya verdik. 2026 yılında mazot 90 lira, biz daha hâlâ domatesi 20 liraya satamıyoruz. Herkes 'çiftçiyi koruyoruz' diyorlar. Bizim neremizi koruyorlar? Ben domatesi fidesini 60 liraya aldım, şu anda satamıyorum” dedi.

Artan mazot, ulaşım ve üretim maliyetlerinin kendilerini zor durumda bıraktığını ifade eden pazarcı, tarım sektöründeki mevcut şartların üreticiyi her geçen gün daha fazla zorladığını dile getirdi.

HALICI:"ALAN DA MEMNUN DEĞİL,SATAN DA"

Halıcı ise Türkiye'nin öncelikli konularından birinin tarım sektörüne sahip çıkmak olduğunu söyleyerek, pazarda hem vatandaşların hem de esnafın ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

“Lafa geldiğinde işte yok sanayiyi kalkındıracağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız deniliyor. Biz önce Isparta'da ve Türkiye'de çiftçiyi kalkındırmalıyız ki çiftçinin yüzü gülmeli. Bakın pazar geziyoruz burada arkadaşlarımızla beraber, ilçe başkanımız var, il başkanımız var, yöneticilerimiz var. Pazarda alan da memnun değil, satan da memnun değil.”

Halıcı, üretim maliyetlerinin yükseldiğine dikkat çekerek, çiftçilerin mazot, gübre ve ilaç fiyatları nedeniyle üretim yapmakta zorlandığını belirterek, “Dolayısıyla Türkiye'nin en önemli önceliklerinden birisi tarımına sahip çıkmaktır. Tarım sektörü elimizden gidiyor. Maliyetler çok yüksek. Doksan küsur liraya mazotun satıldığı bir ülkede işte burada tabii ilacın maliyeti belli, diğer maliyetler belli, gübrenin maliyeti belli. Bu ülkede siz üretim yapamazsınız arkadaş. O yüzden duyun sesini, birinci ağızdan burada çiftçi, üretici, pazarcı size derdini anlatıyor” dedi.