Kaynak: İHA

Bursa'da 15 yaşında aile büyüklerinden öğrendiği doğada altın arama işini zamanla profesyonelliğe dönüştüren Emre Aydın, yaklaşık 7 yıldır tam zamanlı olarak derelerde doğal yollarla oluşan altınları çıkarıyor.

Sosyal medyada "Emre Aydın Gold" adıyla çalışmalarını sürdüren Aydın, askerlik görevini bırakarak hayatını altın aramaya adadı. İlk dönemlerde altının tozunu bile bulmakta zorlandığını belirten Aydın, tecrübe kazandıkça günlük birkaç gram altın çıkarabilecek seviyeye ulaştığını söyledi.

"GÜNDE 3-4 GRAMIN ALTINA DÜŞMÜYORUZ"

Altın aramanın yalnızca makine kullanmaktan ibaret olmadığını belirten Aydın, öncelikle araziyi ve taşları tanımanın önemli olduğunu ifade etti.

Özellikle altını taşıyabilecek kuvars taşlarının ve derelerde altının birikebileceği noktaların doğru tespit edilmesi gerektiğini belirten Aydın, "İlk zamanlarda başladığımızda bir gram değil, tozu bile zor buluyorduk. Ama zamanla kendimizi geliştire geliştire bu işte günlük 4-5 gram altın almaya başladık. Artık kurduğumuz makinelerden aldığımız altın 3-4 gramın aşağısına düşmüyor. Tabii bu tamamen çalışmaya ve araziye bağlı" dedi.

Aydın, yıllık ortalamalarının çalışma yoğunluğuna göre değiştiğini ve yaklaşık yarım kilogram ile 1 kilogram arasında altın elde edebildiklerini söyledi.

ALTININ BİRİKTİĞİ NOKTALARI TESPİT EDİYOR

Aydın, arazi çalışmalarında özellikle ot kökleri ve çöplerin biriktiği noktaları incelediklerini anlattı. Bu bölgelerde metre metre tarama yaptıklarını belirten Aydın, yeterli miktarda altın tespit edilmesi halinde çalışmaya başladıklarını ifade etti.

Her kürekte 5 ve üzerinde altın parçası bulunması halinde, metrekare bazında en kötü 0,10-0,20 gramlık altın miktarı tespit ettiklerini belirten Aydın, buna göre çalışıp çalışmayacaklarına karar verdiklerini söyledi.

KENDİ ALTIN ARAMA MAKİNELERİNİ ÜRETİYOR

Türkiye'de kullandıkları sistemleri de kendilerinin ürettiğini belirten Aydın, yıllar içinde geliştirdikleri makinelerin farklı kapasitelere ulaştığını kaydetti.

İlk olarak tava sistemiyle başladıklarını anlatan Aydın, bugün 10 tondan 100 tona kadar kapasiteye sahip sistemler ürettiklerini söyledi. Ürettikleri makineleri farklı ülkelere de ihraç ettiklerini belirtti.

Altın aramaya yeni başlayanların öncelikle tava sistemiyle kendilerini geliştirmeleri gerektiğini ifade eden Aydın, daha sonra yatırmalı, motorlu ve taşınabilir sistemlere geçildiğini anlattı.

KARAVANLA TÜRKİYE'Yİ GEZİYOR

Sabit bir çalışma noktalarının bulunmadığını belirten Aydın, kendi karavanları ve ürettikleri ekipmanlarla Türkiye'nin farklı bölgelerinde keşif yaptıklarını söyledi.

Çalışmalarını adeta memur düzeninde sürdürdüklerini belirten Aydın, haftanın yaklaşık 5 günü sahada olduklarını ifade etti. Yağış ve su durumunun çalışmalar açısından önemli olduğunu belirten Aydın, verimin düştüğü bölgelerden başka alanlara geçtiklerini kaydetti.

KIŞ AYLARINDA ROTASI AFRİKA

Aydın'ın altın arama çalışmaları Türkiye ile sınırlı kalmıyor. Yaz aylarını Türkiye'de geçiren Aydın, kış aylarında ise Afrika'ya giderek daha büyük kapasiteli altın tesisleri kuruyor.

10 tondan 100 tona kadar tesisler kurduklarını belirten Aydın, yurt dışından gelen siparişler nedeniyle kış aylarını genellikle Afrika'da geçirdiğini söyledi.

BURSA, İNEGÖL VE ORHANELİ'YE DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'nin bazı bölgelerinde altın çıkarma açısından önemli jeolojik fırsatlar bulunduğunu belirten Aydın, özellikle Bursa ve çevresine dikkat çekti.

Aydın, Türkiye'de altın bulunduğunu ancak arama çalışmalarının kısıtlı olduğunu belirterek, "Genellikle Bursa, İnegöl ve Orhaneli bölgelerinin altın konusunda potansiyelini daha değerli görüyorum. Oralarda daha rahat altın çıkartabilirsiniz" dedi.