Çocuğunu devlet okuluna kaydettirmek isteyen bir anne, okullarda adeta bir rant kapısına dönüştüğünü belirttiği fahiş "bağış" ve kayıt ücretlerine sert tepki gösterdi. Yaşadığı süreci sosyal medyada paylaşarak isyan eden anne, sistemin hem velileri ekonomik çıkmaza soktuğunu hem de kadınları iş hayatından kopardığını vurguladı.

"DEKONTU GÖTÜRMEDEN KAYIT YAPMIYORLAR"

Devlet okullarında 60 bin, 80 bin ve 100 bin TL’yi bulan rakamların "bağış" adı altında istendiğini belirten anne, bu ödemelerin yapılmadığı takdirde çocukların kayıtlarının yapılmadığını söyledi. Velilerin "Nasıl olsa devlet okulu" düşüncesiyle iyi bir eğitim arayışının istismar edildiğini belirten tepkili anne, "Diyorlar ki, 'Öyleyse özel okula gönder, aylık 60 bin lira öde.' Parası olmayan aile ne yapacak? Bu nasıl bir adaletsiz sistem?" diyerek duruma tepki gösterdi.

"ÇALIŞAN KADIN ÇIKMAZDA: NEDEN DOĞUM ORANLARI DÜŞÜYOR?"

Devlet anaokullarının çoğunun 4 saat olduğuna dikkat çeken anne, bu sürenin çalışan bir kadın için yetersizliğine dikkat çekti. Tam gün eğitim veya özel anaokulu masraflarının asgari ücretli ya da çalışan anneleri eve kapanmaya zorladığını belirten açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Al sana kadınları hayattan çıkar, evde bırak; çocuk baksın, çocuk büyüsün. Hiçbir şekilde sistem kadının iş hayatına dönmesini desteklemiyor. Sonra neden doğum oranları bu kadar düşüyor Türkiye'de? Güney Kore'ye benzemeye başladık."

Geçen yıl ortaokul kayıtları sırasında da "İngilizce sınıfı" adı altında 80 bin lira istendiğini belirten anne, parası olanın ayrıcalıklı bir eğitime ulaştığı, parası olmayanın ise haklarından mahrum bırakıldığı bir düzenle karşı karşıya olduklarını ifade etti. Açıklamasını, "Ruh sağlığımı kaybettim, duyun beni ve bir çözüm bulun" sözleriyle sonlandırdı.