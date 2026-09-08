Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Emeklilere farklı isimler altında destek geliyor: Çarpıcı kulis

Emeklilere farklı isimler altında destek geliyor: Çarpıcı kulis

Temmuz zammının ardından gözünü 2027 Ocak artışına çeviren milyonlarca emekli için Ankara kulislerinden yeni haberler gelmeye başladı.

Kaynak: Diğer
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Emeklilere farklı isimler altında destek geliyor: Çarpıcı kulis - Resim: 1

Temmuz ayı zam oranlarının kesinleşmesiyle birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri yeni yıl zammı için hesaplamalara başladı.

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Emeklilere farklı isimler altında destek geliyor: Çarpıcı kulis - Resim: 2

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz ve Ağustos ayı verileri doğrultusunda ilk 2 aylık enflasyon farkı netleşti.

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Emeklilere farklı isimler altında destek geliyor: Çarpıcı kulis - Resim: 3

Ocak 2027'de maaşlara yansıtılacak nihai oran, yılın kalan 4 ayına ait veri akışının tamamlanmasıyla netlik kazanacak:

AÇIKLANAN VERİLER

Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon rakamları.

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Emeklilere farklı isimler altında destek geliyor: Çarpıcı kulis - Resim: 4

MEVCUT FARK

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden oluşan yaklaşık yüzde 3,66'lık zam hakkı.

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Emeklilere farklı isimler altında destek geliyor: Çarpıcı kulis - Resim: 5

BEKLENEN VERİLER

Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları enflasyon oranları.

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Emeklilere farklı isimler altında destek geliyor: Çarpıcı kulis - Resim: 6

ANKARA KULİSLERİNDE YENİ PLAN

Zam oranlarına ilişkin hesaplamalar sürerken, yeni yılla birlikte uygulanması planlanan sosyal ve ekonomik adımlara dair Ankara kaynaklı kulis bilgileri de paylaşıldı.

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Emeklilere farklı isimler altında destek geliyor: Çarpıcı kulis - Resim: 7

Canlı yayında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, iktidarın 2027 vizyonunda emeklilere yönelik atacağı yeni adımları şu sözlerle aktardı:

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Emeklilere farklı isimler altında destek geliyor: Çarpıcı kulis - Resim: 8

"Emeklilerle ilgili yeni açılımlar yapılacak 2027 ile beraber. Emeklilere farklı isimler altında desteklemeler gelecek. Yani burada da belki rahatlamalar söz konusu olacak."

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Emeklilere farklı isimler altında destek geliyor: Çarpıcı kulis - Resim: 9

Söz konusu kulis bilgisi, rutin enflasyon farkı zamlarının ötesinde emeklilerin alım gücünü destekleyecek farklı ödeme ve katkı modellerinin devreye sokulabileceğini gösteriyor.

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Emeklilere farklı isimler altında destek geliyor: Çarpıcı kulis - Resim: 10


Atik, koşulların hızlı değişebildiğine dikkat çekerek, sürecin istenen noktaya gelmesi durumunda anayasa değişikliğinin de masaya gelebileceğini ifade etti.

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Emeklilere farklı isimler altında destek geliyor: Çarpıcı kulis - Resim: 11

"Gündemde bir anayasa değişikliği var mı derseniz, yok. Ama koşullar öyle çabuk ve öyle hızlı değişiyor ki yarın 'Terörsüz Türkiye' süreci istenen noktaya gelirse gerçekten, bu konuşulur" diyen Atik, farklı alternatifler üzerinde çalışmalar yapıldığını savundu.

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Emeklilere farklı isimler altında destek geliyor: Çarpıcı kulis - Resim: 12

Atik, iktidarın 2027 ve 2028 seçimlerine yönelik hazırlıklarını sürdürdüğünü belirterek, "Her ihtimal mümkün" değerlendirmesinde bulundu.

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