Emeklilere farklı isimler altında destek geliyor: Çarpıcı kulis

"Gündemde bir anayasa değişikliği var mı derseniz, yok. Ama koşullar öyle çabuk ve öyle hızlı değişiyor ki yarın 'Terörsüz Türkiye' süreci istenen noktaya gelirse gerçekten, bu konuşulur" diyen Atik, farklı alternatifler üzerinde çalışmalar yapıldığını savundu.