Türkiye üs oluyor: Asya, Avrupa ve Afrika'yı birleştirecek

Türkiye, coğrafi bir köprü olmanın ötesine geçerek Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika arasındaki küresel ticaret akışlarını yönlendiren, kesintisiz ve yüksek kapasiteli çok modlu bağlantılara sahip stratejik bir merkez ülke olmayı hedefliyor.