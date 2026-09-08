Türkiye, coğrafi bir köprü olmanın ötesine geçerek Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika arasındaki küresel ticaret akışlarını yönlendiren, kesintisiz ve yüksek kapasiteli çok modlu bağlantılara sahip stratejik bir merkez ülke olmayı hedefliyor.
Türkiye üs oluyor: Asya, Avrupa ve Afrika'yı birleştirecek
Türkiye, Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika arasında küresel ticaret akışlarını yönlendiren stratejik bir merkez ülke haline geliyor. 2029 yılına kadar Orta Koridor, Kalkınma Yolu, Zengezur ve Hicaz Demiryolu hatları entegre edilerek kesintisiz uluslararası ticaret hatları kurulacak.Kaynak: Diğer
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre hükümetin 2029 vizyonu kapsamında ulaştırma yatırımları uluslararası ticaret koridorları ve demir yolu bağlantıları ekseninde hızlandırılacak.
Doğu-batı ve kuzey-güney eksenleri Türkiye üzerinde bütünleştirilerek etrafında dev bir refah havzası oluşturulacak.
ÜRETİM MERKEZLERİ DOĞRUDAN LİMAN VE DEMİRYOLLARINA BAĞLANACAK
Özel sektörün küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla üretim tesislerinden çıkan yüklerin doğrudan demir yoluna ve limanlara ulaştırılması sağlanacak. Böylece lojistik maliyetleri ve taşıma süreleri belirgin şekilde düşürülecek.
ÜRETİM TESİSTLERİ VE OSB’LER
Doğrudan demir yolu ve liman hatlarına entegre edilecek. Beklenen etki ise lojistik maliyetlerinin düşmesi.
KRİTİK NOKTALAR
Limani havalimanı, lojistik merkez ve sınır kapıları, hedeflenen ise taşımacılık kapasitesinin artması.
ZENGEZUR’DAN AVRUPA’YA KESİNTİSİZ DEMİR AĞ
Orta Koridor vizyonu çerçevesinde Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'na ek olarak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu ve Zengezur Koridoru bağlantıları güçlendirilecek. Hazar havzasından Avrupa'ya uzanan hatta güzergâh çeşitliliği ve taşıma kapasitesi artırılacak.
Bu dev ağın Avrupa ayağında ise İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi kritik bir rol üstlenecek. Proje sayesinde Asya ve Basra Körfezi’nden gelen yükler, Türkiye üzerinden Avrupa’ya kesintisiz ve yüksek kapasiteli demir yolu hatlarıyla taşınacak.
KALKINMA YOLU VE TARİHİ HİCAZ DEMİRYOLU GÜNDEMDE
Kalkınma Yolu projesiyle Basra Körfezi’nden Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşacak demir yolu ve kara yolu bağlantıları geliştirilecek. Türkiye'nin kuzey-güney yönlü uluslararası ticaretteki merkezi konumu pekiştirilecek.
Ayrıca tarihi Hicaz Demiryolu'nun iyileştirilmesiyle birlikte uluslararası ulaştırma koridorlarının Orta Doğu yönündeki devamlılığı ve bölgesel ticaret bağlantıları yeniden ihya edilecek.