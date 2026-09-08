Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Türkiye üs oluyor: Asya, Avrupa ve Afrika'yı birleştirecek

Türkiye üs oluyor: Asya, Avrupa ve Afrika'yı birleştirecek

Türkiye, Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika arasında küresel ticaret akışlarını yönlendiren stratejik bir merkez ülke haline geliyor. 2029 yılına kadar Orta Koridor, Kalkınma Yolu, Zengezur ve Hicaz Demiryolu hatları entegre edilerek kesintisiz uluslararası ticaret hatları kurulacak.

Kaynak: Diğer
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Türkiye üs oluyor: Asya, Avrupa ve Afrika'yı birleştirecek - Resim: 1

Türkiye, coğrafi bir köprü olmanın ötesine geçerek Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika arasındaki küresel ticaret akışlarını yönlendiren, kesintisiz ve yüksek kapasiteli çok modlu bağlantılara sahip stratejik bir merkez ülke olmayı hedefliyor.

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Türkiye üs oluyor: Asya, Avrupa ve Afrika'yı birleştirecek - Resim: 2

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre hükümetin 2029 vizyonu kapsamında ulaştırma yatırımları uluslararası ticaret koridorları ve demir yolu bağlantıları ekseninde hızlandırılacak.

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Türkiye üs oluyor: Asya, Avrupa ve Afrika'yı birleştirecek - Resim: 3

Doğu-batı ve kuzey-güney eksenleri Türkiye üzerinde bütünleştirilerek etrafında dev bir refah havzası oluşturulacak.

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Türkiye üs oluyor: Asya, Avrupa ve Afrika'yı birleştirecek - Resim: 4

ÜRETİM MERKEZLERİ DOĞRUDAN LİMAN VE DEMİRYOLLARINA BAĞLANACAK

Özel sektörün küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla üretim tesislerinden çıkan yüklerin doğrudan demir yoluna ve limanlara ulaştırılması sağlanacak. Böylece lojistik maliyetleri ve taşıma süreleri belirgin şekilde düşürülecek.

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Türkiye üs oluyor: Asya, Avrupa ve Afrika'yı birleştirecek - Resim: 5

ÜRETİM TESİSTLERİ VE OSB’LER

Doğrudan demir yolu ve liman hatlarına entegre edilecek. Beklenen etki ise lojistik maliyetlerinin düşmesi.

KRİTİK NOKTALAR

Limani havalimanı, lojistik merkez ve sınır kapıları, hedeflenen ise taşımacılık kapasitesinin artması.

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Türkiye üs oluyor: Asya, Avrupa ve Afrika'yı birleştirecek - Resim: 6

ZENGEZUR’DAN AVRUPA’YA KESİNTİSİZ DEMİR AĞ

Orta Koridor vizyonu çerçevesinde Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'na ek olarak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu ve Zengezur Koridoru bağlantıları güçlendirilecek. Hazar havzasından Avrupa'ya uzanan hatta güzergâh çeşitliliği ve taşıma kapasitesi artırılacak.

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Türkiye üs oluyor: Asya, Avrupa ve Afrika'yı birleştirecek - Resim: 7

Bu dev ağın Avrupa ayağında ise İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi kritik bir rol üstlenecek. Proje sayesinde Asya ve Basra Körfezi’nden gelen yükler, Türkiye üzerinden Avrupa’ya kesintisiz ve yüksek kapasiteli demir yolu hatlarıyla taşınacak.

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Türkiye üs oluyor: Asya, Avrupa ve Afrika'yı birleştirecek - Resim: 8

KALKINMA YOLU VE TARİHİ HİCAZ DEMİRYOLU GÜNDEMDE

Kalkınma Yolu projesiyle Basra Körfezi’nden Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşacak demir yolu ve kara yolu bağlantıları geliştirilecek. Türkiye'nin kuzey-güney yönlü uluslararası ticaretteki merkezi konumu pekiştirilecek.

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Türkiye üs oluyor: Asya, Avrupa ve Afrika'yı birleştirecek - Resim: 9

Ayrıca tarihi Hicaz Demiryolu'nun iyileştirilmesiyle birlikte uluslararası ulaştırma koridorlarının Orta Doğu yönündeki devamlılığı ve bölgesel ticaret bağlantıları yeniden ihya edilecek.

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