Kaynak: İHA

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında yarın A Milli Futbol Takımı'na konuk olacak İtalya Milli Takımı, Bursa'ya geldi.

İtalyan ekibi, karşılaşmanın oynanacağı Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda bu akşam yapacağı antrenmanla Türkiye maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

İTALYA'DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye karşılaşması öncesinde İtalya'da üç oyuncunun durumu öne çıktı. Federico Dimarco, yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Fiziksel problemi bulunan Bryan Cristante de kadroya dahil edilmedi.

Bu iki futbolcunun yerine Matteo Ruggeri ve Samuele Ricci aday kadroya çağrıldı.

İtalya kadrosunda bulunan Nicol Zaniolo'nun ise sağ uyluğundaki sakatlığı nedeniyle Türkiye karşısında forma giymesi beklenmiyor.

MANCINI BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, bir futbolcusuyla birlikte saat 18.15'te düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

İtalyanlar, saat 19.00'da Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştireceği son antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başlayacak.