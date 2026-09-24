A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında karşılaşacağı Fransa Milli Takımı Kocaeli'ye geldi.
Özel uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen Fransız kafilesi, buradan kara yoluyla Başiskele ilçesinde konaklayacağı otele geçti.
OTEL ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK
Fransız futbolcular ve teknik heyetin otele gelişi öncesinde çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Takımın giriş yapacağı bölgeye vatandaşların yaklaşmasına izin verilmedi.
Kocaelili futbolseverler ise Fransa'nın dünyaca ünlü oyuncularını yakından görebilmek için otelin önünde bekledi. Taraftarlar kafiledeki isimlere seslerini duyurmaya çalıştı.
ZIDANE TARAFTARLARI SELAMLADI
Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane da otele giriş sırasında kendisine seslenen futbolseverlere kayıtsız kalmadı. Fransız teknik adam, vatandaşlara el sallayarak karşılık verdi.
Türkiye ile Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un ilk haftasında yarın karşı karşıya gelecek.