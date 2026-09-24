A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında karşılaşacağı Fransa Milli Takımı Kocaeli'ye geldi.

Fransa Milli Takımı İstanbul'a geldiFransa Milli Takımı İstanbul'a geldiSpor

Özel uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen Fransız kafilesi, buradan kara yoluyla Başiskele ilçesinde konaklayacağı otele geçti.

Fransa Milli Takımı Kocaeli'de: Zidane yoğun ilgiye kayıtsız kalmadı - Resim : 2

OTEL ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK

Fransız futbolcular ve teknik heyetin otele gelişi öncesinde çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Takımın giriş yapacağı bölgeye vatandaşların yaklaşmasına izin verilmedi.

Kocaelili futbolseverler ise Fransa'nın dünyaca ünlü oyuncularını yakından görebilmek için otelin önünde bekledi. Taraftarlar kafiledeki isimlere seslerini duyurmaya çalıştı.

Fransa Milli Takımı Kocaeli'de: Zidane yoğun ilgiye kayıtsız kalmadı - Resim : 3

ZIDANE TARAFTARLARI SELAMLADI

Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane da otele giriş sırasında kendisine seslenen futbolseverlere kayıtsız kalmadı. Fransız teknik adam, vatandaşlara el sallayarak karşılık verdi.

Türkiye ile Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un ilk haftasında yarın karşı karşıya gelecek.