Trendyol Süper Lig'de 6. hafta geride kalırken Türkiye Futbol Federasyonu, haftanın sahada incelemeye gidilen pozisyonlarına ilişkin VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı.

Yayımlanan kayıtlarda Trabzonspor-Galatasaray, Fenerbahçe-Eyüpspor ve Amedspor-Beşiktaş karşılaşmalarındaki kritik kararların hakem konuşmaları da yer aldı.

UGOCHUKWU'NUN KIRMIZI KARTINDA NE KONUŞULDU?

Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada Lesley Ugochukwu'nun kırmızı kart gördüğü pozisyon için VAR, hakem Batuhan Kolak'ı monitöre çağırdı.

VAR: "Batuhan, sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel ciddi faullü oyun için."

VAR: "Temas noktasını göstereceksin. Bacağın gelişi, açıkça dize doğru."

Batuhan Kolak: "Tamam. Tamam teması gördüm."

Batuhan Kolak: "Kırmızı kart, 18 numara."

FENERBAHÇE'NİN PENALTISINDA VAR DEVREYE GİRDİ

Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 8-0 mağlup ettiği karşılaşmada sarı-lacivertliler lehine verilen penaltıda da hakem Kadir Sağlam, VAR uyarısının ardından pozisyonu monitörden izledi.

VAR: "VAR konuşuyor. Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum."

VAR: "Hücumcu topla oynuyor. Savunmacı topuğuna basıyor."

Kadir Sağlam: "Tamam gördüm."

VAR: "Disiplin kararı, ne düşünüyorsun?"

Kadir Sağlam: "Penaltı vereceğim, kart yok."

BEŞİKTAŞ'IN PENALTISINDA 'EKSTRA HAREKET' VURGUSU

Amedspor'un Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın son bölümünde siyah-beyazlılar lehine verilen penaltının VAR kayıtları da açıklandı.

VAR: "Sahada inceleme öneriyorum elle oynama nedeniyle bir potansiyel penaltı için."

VAR: "Kol vücutta. Burada kolun vücuda yapışık olduğunu görebilirsin. Ve sonra oyuncu vücudunu büyütüyor."

Ali Şansalan: "Tamam, tamam."

VAR: "Oyuncu kolunu dışarı çıkarıyor. Topa dokunmak için."

Ali Şansalan: "Ekstra hareketi gördüm, penaltı vereceğim."

VAR: "Evet, ekstra hareket var."