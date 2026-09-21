Trendyol Süper Lig'de 6. hafta geride kalırken Türkiye Futbol Federasyonu, haftanın sahada incelemeye gidilen pozisyonlarına ilişkin VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı.
Yayımlanan kayıtlarda Trabzonspor-Galatasaray, Fenerbahçe-Eyüpspor ve Amedspor-Beşiktaş karşılaşmalarındaki kritik kararların hakem konuşmaları da yer aldı.
UGOCHUKWU'NUN KIRMIZI KARTINDA NE KONUŞULDU?
Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada Lesley Ugochukwu'nun kırmızı kart gördüğü pozisyon için VAR, hakem Batuhan Kolak'ı monitöre çağırdı.
VAR: "Batuhan, sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel ciddi faullü oyun için."
VAR: "Temas noktasını göstereceksin. Bacağın gelişi, açıkça dize doğru."
Batuhan Kolak: "Tamam. Tamam teması gördüm."
Batuhan Kolak: "Kırmızı kart, 18 numara."
FENERBAHÇE'NİN PENALTISINDA VAR DEVREYE GİRDİ
Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 8-0 mağlup ettiği karşılaşmada sarı-lacivertliler lehine verilen penaltıda da hakem Kadir Sağlam, VAR uyarısının ardından pozisyonu monitörden izledi.
VAR: "VAR konuşuyor. Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum."
VAR: "Hücumcu topla oynuyor. Savunmacı topuğuna basıyor."
Kadir Sağlam: "Tamam gördüm."
VAR: "Disiplin kararı, ne düşünüyorsun?"
Kadir Sağlam: "Penaltı vereceğim, kart yok."
BEŞİKTAŞ'IN PENALTISINDA 'EKSTRA HAREKET' VURGUSU
Amedspor'un Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın son bölümünde siyah-beyazlılar lehine verilen penaltının VAR kayıtları da açıklandı.
VAR: "Sahada inceleme öneriyorum elle oynama nedeniyle bir potansiyel penaltı için."
VAR: "Kol vücutta. Burada kolun vücuda yapışık olduğunu görebilirsin. Ve sonra oyuncu vücudunu büyütüyor."
Ali Şansalan: "Tamam, tamam."
VAR: "Oyuncu kolunu dışarı çıkarıyor. Topa dokunmak için."
Ali Şansalan: "Ekstra hareketi gördüm, penaltı vereceğim."
VAR: "Evet, ekstra hareket var."