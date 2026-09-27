Bolu’da düzenlenen Çorumlular buluşması, yaklaşık 10 bin kişiyi aynı sofrada bir araya getirdi. Etkinliğin en dikkat çeken bölümü ise dev kazanlarda hazırlanan yöresel lezzet oldu.
Tam 18 saat pişti, 41 kazan kuruldu: 10 bin kişiye yetti
Bolu’da düzenlenen büyük buluşma için hazırlıklar 35 gün öncesinden başladı. Odun ateşinde saatler süren zahmetli hazırlığın ardından ortaya çıkan 600 yıllık lezzet, yaklaşık 10 bin kişiye ikram edildi.Kaynak: İHA
Organizasyon için hazırlıklar tam 35 gün öncesinden başladı. Binlerce kişiye ikramda bulunabilmek için ustalar günler süren planlama yaptı.
Etkinlikte Çorum mutfağının yaklaşık 600 yıllık lezzeti İskilip dolması hazırlandı. Geleneksel tarif için tam 41 kazan aynı anda kuruldu.
İskilip dolmasının hazırlanması ve pişirilmesi yaklaşık 18 saat sürdü. Kazanlar geleneksel yönteme uygun olarak odun ateşinin üzerine yerleştirildi.
Hazırlıkların ardından yemek yaklaşık 13 saat boyunca kısık ateşte pişirildi. Ustalar kazanların başında uzun süre nöbet tuttu.
Saatler süren pişirme işleminin tamamlanmasının ardından kazanların kapakları açıldı ve İskilip dolması servis için hazırlandı.
41 kazanda hazırlanan yemek, etkinlik alanını dolduran yaklaşık 10 bin kişiye ikram edildi.
Çorumlular Derneği Bolu İl Başkanı Hakkı Dişli, Bolu’da yaklaşık 20 bin Çorumlunun yaşadığını belirterek etkinliği “tarihi bir gün” olarak nitelendirdi.
Dişli, önceki düğün ve etkinliklerde 10-12 kazan yemek hazırladıklarını, bu kez sayının 41’e ulaştığını söyledi.
41 kazan İskilip dolmasının aynı organizasyonda hazırlanmasına dikkat çeken Dişli, bunun “Bolu tarihinde ilk, Cumhuriyet tarihinde de ilk” olabileceğini ifade etti.