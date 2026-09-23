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Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası milli sporcular adına iki farklı sonuca sahne oldu.

Asics Arena'daki gündüz seansında 60 kiloda ringe çıkan Gizem Özer, Çek rakibi Barbora Maxova'yı 5-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Bu sonuçla Gizem Özer, büyükler kategorisinde kariyerinin ilk Avrupa Şampiyonası madalyasını kazanmayı garantiledi. Milli boksör, yarı finalde yarın Fransız Sthelyne Grosy ile karşılaşacak.

'EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK'

Gizem Özer'in karşılaşmanın ardından şöyle konuştu:

"Daha önce bu rakibimle karşılaşmış, 5-0 almıştım ama bugün o da çok istedi. Çok şükür kazandım. Olimpiyattan sonra 2 yıldır biraz inişli çıkışlı bir süreç yaşadım. Gerçekten psikolojik, ruhsal ve mental olarak çok inişli çıkışlıydı ama bugün emeklerimizin karşılığını aldık. Takım olarak da iyi ilerliyoruz. İnşallah altın madalyaları alıp ülkemize döneriz."

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU ÇEYREK FİNALDE ELENDİ

Şampiyonada Türkiye adına beklenmedik bir veda da yaşandı. Sıklet değiştirerek 54 kiloda mücadele eden dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finalde Sırbistan'dan Sara Cirkovic ile karşılaştı.

Rakibine 3-2 mağlup olan Buse Naz, Avrupa Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti.

Son üç Avrupa Şampiyonası'nı altın madalyayla tamamlayan milli boksör, böylece Sofya'daki organizasyonu madalyasız kapattı.