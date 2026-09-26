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2026 Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nda (JWRC) şampiyonluğa ulaşan Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali Türkkan, gözünü rallinin en üst seviyesine çevirdi.

2024 ve 2025 sezonlarını üçüncü tamamladıktan sonra bu yıl şampiyonluğa ulaşan 27 yaşındaki milli pilot, önceki iki sezonda kazandığı tecrübenin başarıda önemli rol oynadığını belirtti. Türkkan, yalnızca hızlı olmanın şampiyonluk için yeterli olmadığını ve tecrübenin de önemli olduğunu vurguladı.

'GÖZÜMÜ WRC'YE DİKTİM'

Kariyer hedefinin Dünya Ralli Şampiyonası'nın zirvesine ulaşmak olduğunu söyleyen Türkkan, "Şu anda önümüzde WRC2 sınıfı var. Ardından da en tepe klasman var. Benim her zaman hedefim, en tepe klasmanda yarışmaktı ve kısmet olursa orada da bir şampiyonluk yaşamak istiyorum. Rallinin ve otomobil sporlarının zirvesinde şampiyonluk yaşamak istiyorum. Ben de gözümü WRC'ye diktim. İnşallah orada da şampiyon olabilirim." ifadelerini kullandı.

Türkkan, şampiyonluk yolundaki kırılma noktasının ise Finlandiya Rallisi olduğunu söyledi. Pist dışına çıktıkları bölümde Türk seyircilerin yardımıyla yeniden yarışa döndüklerini anlatan milli pilot, burada kazandıkları 2 puanın sezon sonunda şampiyonluğu getirdiğini ifade etti.

2027'DE WRC2'YE GEÇECEK

Gelecek sezon WRC2'de mücadele edecek Ali Türkkan, 2027'yi bir "öğrenme yılı" olarak gördüğünü belirtti. Bir üst kategoride hemen podyum mücadelesi vermenin gerçekçi olmayacağını söyleyen Türkkan, buna rağmen her yarışa kazanmak için çıkacağını vurguladı.

Castrol Ford Team Türkiye Takım Koçu Murat Bostancı da Türkkan'ın dünya şampiyonu olabilecek potansiyele ve hıza her zaman sahip olduğunu belirterek, "Hak ettiğimiz bir şampiyonluğu nihayet kazandık. Daha yapacak çok şeyimiz var." dedi.