Kaynak: AA

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) tarafından yapılan açıklamada, milli takımın Türkiye maçı için Bursa'ya hareket ettiği bildirildi. İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, takvimin yoğunluğu ve Fransa (2 Ekim) ile Türkiye (5 Ekim) maçlarını göz önünde bulundurarak bazı isimleri seyahat yorgunluğundan korumayı ve dinlendirmeyi tercih etti.

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Türkiye deplasman kafilesine dahil edilmeyen ve özel çalışma programı doğrultusunda Coverciano'daki tesislerde antrenmanlarını sürdürecek oyuncular şunlar:

-Honest Ahanor

-Nicolo Barella

-Diego Coppola

-Samuele Inacio

-Eddy Kouadio

-Daniel Maldini

-Gianluca Mancini

-Massimo Pessina

-Samuele Ricci

-Muhammed Ali Zoma

ZANIOLO SAKATLIĞI NEDENİYLE KAMPTAN AYRILDI

Ayrıca sakatlığı devam eden ve hem Türkiye hem de Fransa maçlarında görev yapamayacağı kesinleşen Nicolo Zaniolo, teknik ekibin onayıyla milli takım kampından ayrıldı.

Gruptaki ilk maçında Roma'da Belçika'ya 2-0 mağrur olan İtalya, Türkiye maçıyla gruptaki ilk puanlarını almayı hedefliyor.