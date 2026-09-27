Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi 15 yıllık Türk seyahat şirketi iflas etti: Büyük markalarla çalışıyordu

15 yıllık Türk seyahat şirketi iflas etti: Büyük markalarla çalışıyordu

Kocaeli'nde 15 yıldır hizmet veren ve dev markaların taşımacılık operasyonlarını yürüten seyahat firması hakkında mahkemeden iflas kararı çıktı. Yaklaşık bir yıldır devam eden konkordato süreci resmen sona erdi.

Kaynak: Ekonomi Servisi
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15 yıllık Türk seyahat şirketi iflas etti: Büyük markalarla çalışıyordu - Resim: 1

Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, sektörde 15 yıldır hizmet veren Kuşçu Seyahat Acentesi için beklenen kararı verdi.

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15 yıllık Türk seyahat şirketi iflas etti: Büyük markalarla çalışıyordu - Resim: 2

Kılıçbey Turizm Seyahat Acentesi adıyla da tanınan şirket hakkında verilen iflas kararıyla birlikte, uzun süredir yürütülen konkordato koruma süreci de noktalanmış oldu.

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15 yıllık Türk seyahat şirketi iflas etti: Büyük markalarla çalışıyordu - Resim: 3

DEV MARKALARLA ÇALIŞIYORDU

Kendi internet sitesinde 2011 yılında kurulduğunu belirten Kuşçu Seyahat; personel ve öğrenci taşımacılığı, VIP ve shuttle transferlerinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışı gezi turları ile uçak bileti hizmetleri sunuyordu.

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15 yıllık Türk seyahat şirketi iflas etti: Büyük markalarla çalışıyordu - Resim: 4

İş dünyasından önemli markaların tercih ettiği firma; Enerjisa, Brisa, Sepaş Enerji, Ramada, Kordsa, Arsan Kauçuk ve Yıldız Entegre gibi dev şirketlerin taşımacılık ve operasyon süreçlerinde yer alıyordu.

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15 yıllık Türk seyahat şirketi iflas etti: Büyük markalarla çalışıyordu - Resim: 5

MÜHLET KARARLARI İFLASI ÖNLEYEMEDİ

Şirket hakkındaki hukuki süreç 11 Eylül 2025 tarihinde Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2025/511 esas sayılı dosyası üzerinden verilen 3 aylık geçici mühlet kararı ile başlamıştı.

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15 yıllık Türk seyahat şirketi iflas etti: Büyük markalarla çalışıyordu - Resim: 6

Ardından 28 Ocak 2026 tarihinde şirket için 1 yıllık kesin mühlet kararı uygulanmıştı.

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15 yıllık Türk seyahat şirketi iflas etti: Büyük markalarla çalışıyordu - Resim: 7

Mahkemenin son iflas kararı ile birlikte şirketin faaliyetleri resmen durduruldu.

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15 yıllık Türk seyahat şirketi iflas etti: Büyük markalarla çalışıyordu - Resim: 8

Bundan sonraki aşamada şirketin alacaklıları ve çalışanların hak talepleri doğrultusunda yasal tasfiye ve alacak işlemleri yürütülecek.

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