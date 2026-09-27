15 yıllık Türk seyahat şirketi iflas etti: Büyük markalarla çalışıyordu

DEV MARKALARLA ÇALIŞIYORDU

Kendi internet sitesinde 2011 yılında kurulduğunu belirten Kuşçu Seyahat; personel ve öğrenci taşımacılığı, VIP ve shuttle transferlerinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışı gezi turları ile uçak bileti hizmetleri sunuyordu.