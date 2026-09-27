Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, sektörde 15 yıldır hizmet veren Kuşçu Seyahat Acentesi için beklenen kararı verdi.
15 yıllık Türk seyahat şirketi iflas etti: Büyük markalarla çalışıyordu
Kocaeli'nde 15 yıldır hizmet veren ve dev markaların taşımacılık operasyonlarını yürüten seyahat firması hakkında mahkemeden iflas kararı çıktı. Yaklaşık bir yıldır devam eden konkordato süreci resmen sona erdi.Kaynak: Ekonomi Servisi
Kılıçbey Turizm Seyahat Acentesi adıyla da tanınan şirket hakkında verilen iflas kararıyla birlikte, uzun süredir yürütülen konkordato koruma süreci de noktalanmış oldu.
DEV MARKALARLA ÇALIŞIYORDU
Kendi internet sitesinde 2011 yılında kurulduğunu belirten Kuşçu Seyahat; personel ve öğrenci taşımacılığı, VIP ve shuttle transferlerinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışı gezi turları ile uçak bileti hizmetleri sunuyordu.
İş dünyasından önemli markaların tercih ettiği firma; Enerjisa, Brisa, Sepaş Enerji, Ramada, Kordsa, Arsan Kauçuk ve Yıldız Entegre gibi dev şirketlerin taşımacılık ve operasyon süreçlerinde yer alıyordu.
MÜHLET KARARLARI İFLASI ÖNLEYEMEDİ
Şirket hakkındaki hukuki süreç 11 Eylül 2025 tarihinde Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2025/511 esas sayılı dosyası üzerinden verilen 3 aylık geçici mühlet kararı ile başlamıştı.
Ardından 28 Ocak 2026 tarihinde şirket için 1 yıllık kesin mühlet kararı uygulanmıştı.
Mahkemenin son iflas kararı ile birlikte şirketin faaliyetleri resmen durduruldu.
Bundan sonraki aşamada şirketin alacaklıları ve çalışanların hak talepleri doğrultusunda yasal tasfiye ve alacak işlemleri yürütülecek.