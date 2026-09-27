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Kaynak: ANKA

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, "Şirketler üretime ve fabrikaya değil, faize yatırım yapıyorlar" başlığıyla sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karabat, Türkiye'nin üretim ekonomisinden çıkarılıp faiz ve vurgun ekonomisine sürüklendiğini savundu.

"AK PARTİ’NİN VURGUN VE SEFALET DIŞINDA VERECEK BİR ŞEYİ KALMADI"

Ortaya saçılan fon iddialarına ve ekonomi politikalarına değinen Karabat, şu ifadeleri kullandı:

"Ortaya saçılan fon rezaletinde de görüldüğü üzere AK Parti’nin Türkiye’ye faiz, sıcak para, vurgun, sefalet dışında verecek bir şeyi kalmadığı ortadadır. Üretmek zor, yatırım yapmak pahalı, sanayici olmak riskli... Ama paradan para kazanmak kolay. 50 büyük şirketin 6 aylık finansallarını inceledik. Faizden elde edilen tutar 100 milyar lirayı aşıyor. THY'de 33,5 milyar lira, Turkcell'de 7,4 milyar lira, Ereğli Demir Çelik'te 3,1 milyar lira faiz geliri görülüyor. Fabrikası olan, uçak uçuran dev şirketlerin bilançolarında artık milyarlarca liralık faiz gelirlerini konuşuyoruz."

"SORUMLUSU ŞİRKETLER DEĞİL, ÜLKEYİ BU HALE GETİREN AK PARTİ'DİR"

50 şirketin faiz getirisi sağlayabilecek 500 milyar liralık finansal varlığıyla 10 otomobil fabrikası veya 5 petro-kimya tesisi kurulabileceğini vurgulayan Karabat, tepkisini şöyle sürdürdü:

"Fakat hiçbir şirket yatırım yapmak istemiyor. Bunun sorumlusu şirketler değil, ülkeyi bu hale getiren AK Parti’dir. Bu ekonomik düzeni kuranlardır. AK Parti’nin kurduğu düzende şu isteniyor: Yurt dışından para gelsin, yüksek getiriyi alsın, zamanı geldiğinde çıksın gitsin... Carry trade yapan kazansın. Borsada, fonlarda milyarlarca liralık vurgun yapılsın. Üst düzey AK Parti’li isimler bu fonlardan milyarlarca liralık vurgun yapıyor. Bir tarafta sıcak paradan kazananlar, diğer tarafta maaşıyla geçinmeye çalışan milyonlar..."

"ÜRETMENİN YENİDEN KAZANDIRDIĞI DÜZENİ YENİ PARTİ KURACAK"

Türkiye'nin temel sorununun üretmekten çok paranın etrafında pozisyon almak olduğunu vurgulayan YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin asıl meselesi sadece enflasyon ya da faiz değil, üretmenin yeniden kazandırdığı bir düzen kurmak. Sanayicinin 'fabrika mı kurayım, paramı faize mi koyayım' diye düşünmediği, gencin manipülatif hisselerin peşinden koşmadan emeğiyle geleceğini kurabildiği bir düzen. Bunu da YENİ Parti olarak biz başaracağız."