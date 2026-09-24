Kaynak: İHA

Beşiktaş'ın oyun kurucusu Devon Dotson, Valencia Basket ile oynanacak EuroLeague sezon açılış maçı öncesinde konuştu.

Siyah-beyazlı camianın beklentilerinin farkında olduklarını belirten Dotson, "Güzel zaferler kazanmak istiyoruz" dedi.

Karşılaşma öncesinde düzenlenen medya gününde açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın 27 yaşındaki oyun kurucusu Devon Dotson, yeni sezon için heyecanlı olduklarını ve kazanmak için hazırlandıklarını söyledi.

DEVON DOTSON: 'KAZANMAYA AÇIZ'

Dotson'ın açıklamaları şu şekilde:

"Yeni sezona hazırlanıyoruz. Ne istediğimizin farkındayız. Kazanmaya açız, başlamaya hazırız. Bu sene takım arkadaşlarıma elimden gelen desteği vermek, onların yaslanabileceği, güven duyabileceği role sahip olmak istiyorum."

'CAMİANIN NELER BEKLEDİĞİNİ BİLİYORUZ'

"Takım da kulüp de heyecanlı. Camianın neler beklediğini biliyoruz. Güzel zaferler kazanmak istiyoruz. Taraftarlara da destekleri için şimdiden teşekkür ediyoruz."