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2026 ILCA Europa Cup Türkiye'de ilk yarışlar Bodrum'da gerçekleştirildi. Organizasyonda 12 ülkeden 150 sporcu, ILCA 4, ILCA 6 ve ILCA 7 sınıflarında mücadele ediyor.

İlk yarış gününde her kategoride ikişer yarış yapılırken, organizasyonun hava ve deniz koşullarının uygun olması halinde aynı programla devam etmesi planlanıyor.

AVRUPA ŞAMPİYONASI ÖNCESİ ÖNEMLİ PROVA

Europa Cup, Bodrum'da 9-16 Ekim tarihlerinde düzenlenecek ILCA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası öncesinde önemli bir hazırlık niteliği taşıyor.

Organizasyon aynı zamanda 2027 World Sailing Dünya Şampiyonası'nda ILCA 6 ve ILCA 7 sınıflarında Türkiye'yi temsil edecek sporcuların belirlenmesinde kullanılacak sıralamanın önemli etaplarından biri olacak.

2026 ILCA Europa Cup Türkiye, 27 Eylül'deki son yarışların ardından tamamlanacak.