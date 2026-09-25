2026 ILCA Europa Cup Türkiye'de ilk yarışlar Bodrum'da gerçekleştirildi. Organizasyonda 12 ülkeden 150 sporcu, ILCA 4, ILCA 6 ve ILCA 7 sınıflarında mücadele ediyor.

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İlk yarış gününde her kategoride ikişer yarış yapılırken, organizasyonun hava ve deniz koşullarının uygun olması halinde aynı programla devam etmesi planlanıyor.

12 ülkeden 150 sporcu Bodrum'da yarışıyor: ILCA Europa Cup başladı - Resim : 2

AVRUPA ŞAMPİYONASI ÖNCESİ ÖNEMLİ PROVA

Europa Cup, Bodrum'da 9-16 Ekim tarihlerinde düzenlenecek ILCA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası öncesinde önemli bir hazırlık niteliği taşıyor.

Organizasyon aynı zamanda 2027 World Sailing Dünya Şampiyonası'nda ILCA 6 ve ILCA 7 sınıflarında Türkiye'yi temsil edecek sporcuların belirlenmesinde kullanılacak sıralamanın önemli etaplarından biri olacak.

2026 ILCA Europa Cup Türkiye, 27 Eylül'deki son yarışların ardından tamamlanacak.