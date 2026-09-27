Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul'da simit satışlarına ilişkin yürürlükte bulunan fiyat tarifelerine aykırı uygulamaların Bakanlık tarafından yakından takip edildiğini bildirdi.

"EN AĞIR İDARİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAK"

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, vatandaşın ekonomik menfaatlerini korumak ve fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmek için denetimlerin aralıksız sürdüğünü ifade etti. Gürcan, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşımızın sofrasına ulaşan her ürünün adil, şeffaf ve mevzuata uygun koşullarda sunulmasını sağlamak temel önceliklerimiz arasındadır. Ticaret Bakanlığı olarak; vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini gözetmek, tüketicilerimizin haksız ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı korunmasını sağlamak ve piyasalarda adil rekabet koşullarını tesis etmek amacıyla denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz."

SAHA DENETİMLERİ TİTİZLİKLE SÜRÜYOR

İstanbul genelindeki işletmelerin mevzuata uygun hareket edip etmediğinin saha denetimleriyle titizlikle incelendiğini vurgulayan Gürcan, "Denetimler kapsamında fiyat tarifelerine aykırı satış yaptığı tespit edilen işletmelere, ilgili mevzuat kapsamında en ağır idari yaptırımlar uygulanacak; gerekli tüm hukuki ve idari süreçler kararlılıkla yürütülecektir. Tüketicilerimizin mağduriyetine yol açan, temel tüketim ürünlerine erişimi olumsuz etkileyen ve piyasanın sağlıklı işleyişini bozan hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyecektir" açıklamasını yaptı.