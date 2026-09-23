Kaynak: İHA

A Milli Erkek Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörü Ender Arslan, ay-yıldızlı ekibin son dönemdeki yükselişini ve 2027 Dünya Kupası hedeflerini değerlendirdi.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Arslan, Avrupa Şampiyonası'nda elde edilen ikinciliğin milli takım için önemli bir tecrübe olduğunu belirtirken mevcut jenerasyonun gücüne dikkat çekti.

'BASKETBOLDA ÇOK KUVVETLİ BİR ÜLKEYİZ'

Ender Arslan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Şu andaki jenerasyonumuz gerçekten çok değerli. Artık altın mıdır, başka bir şey midir ona siz karar verin ama birbirleriyle olan uyumları, oyuncuların kendi takımlarında aldıkları sorumluluk, hepsi bir araya geldiğinde basketbolda şu an gerçekten çok kuvvetli bir ülkeyiz. Bu da bence zamanla oldu ama şu anda hakikaten zirve seviyesini yaşıyoruz diyebiliriz. O yüzden Dünya Kupası'nda hedefimiz yine tepelerde olmak."

'HEDEFİMİZ YİNE TEPELERDE OLMAK'

"Her turnuva farklı hikaye barındırıyor. Geçen seneki Avrupa ikinciliği çok değerliydi. Ben her zaman şunu söylüyorum; hep oralarda bulunmak gerek. Bazen madalya alırsın bazen alamazsın ama ilk 8, ilk 4'lerde bulunmak zaten uzun vadede üst üste madalyaları da getiren süreç oluyor. Bizim önümüzdeki Dünya Kupası'nda da hedefimiz yine tepelerde olmak. Geçen Avrupa Şampiyonası'ndaki havamızla bunu başarabileceğimize inanıyorum."

ALMANYA FİNALİ TECRÜBE OLDU

"Geçen sene oynadığımız final maçında bence tecrübe eksikliği, belki de finalin son anlarında Almanya'nın daha tecrübeli olması finali onlara getirmişti. Yine söylüyorum; öncelikle o noktalarda bulunmamız lazım. Oralarda bulunduktan sonra geçen seneki tecrübe işimize çok yarayacaktır. Oyuncuların arasındaki o sinerji çok iyi olduğu için ben çok güveniyorum ve yine iyi yerlerde olacağımıza inanıyorum. Oralarda olduktan sonra geçen seneki şampiyona, o tecrübe işimize çok yarayacak."

'OYUNCULARIN BİRBİRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜST SEVİYEDE'

"Sadece forma için, başarı için oynayan oynamayan herkesin birbiri adına yaptığı fedakarlık bence çok fazla. Bunlar sahanın içine yansımıyor. Bazen insanlar atlayabiliyor bunu, görmeyebiliyor ama biz içinde olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki oyuncuların birbirleri arasındaki ilişki üst seviyede."