Çorum'un Osmancık ilçesinde Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilen Yağlı Pehlivan Güreşleri tamamlandı.

Osmancık'ta başpehlivan Bekir Eryücel oldu - Resim : 1

Osmancık Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda, 32'si başpehlivan olmak üzere toplam 600 sporcu mücadele etti.

Osmancık'ta başpehlivan Bekir Eryücel oldu - Resim : 2

FİNALDE ERYÜCEL KAZANDI

Başpehlivanlık finalinde Bekir Eryücel ile Muhammet Enes Özcan karşı karşıya geldi. Rakibini mağlup eden Eryücel, Osmancık'ta başpehlivan oldu.

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Organizasyonda Furkan Durmuş Altun ve Serhat Elvan ise üçüncülüğü paylaştı. Güreş ağalığını 6 milyon 19 bin liralık bedelle iş insanı Yasin Akça kazandı.

Osmancık'ta başpehlivan Bekir Eryücel oldu - Resim : 4

'GÜREŞ BİZİM MİLLİ SPORUMUZ'

Çorum Valisi Ali Çalgan, organizasyonda yaptığı konuşmada ata sporu güreşin yaşatılmasının önemine dikkat çekerek, "Güreş bizim milli sporumuz, güreş Türk’ün töresine uygun bir spordur. Düğünde, harman kaldırıldığında, şenlikte, bayramda sevincimizi güreşle kutlarız. Bu manada belediyelerimizin güreşe verdiği kıymeti çok değerli buluyorum." ifadelerini kullandı.