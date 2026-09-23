İsmail Kartal 8-0'lık galibiyet sonrası eleştirilere yanıt verdi

Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 8-0 mağlup ettiği maçın ardından İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Eleştirilere yanıt veren Kartal, hakem kararlarından İrfan Can Kahveci ile yaptığı özel görüşmeye, Vedat Muriqi'den Asensio'nun neden oynamadığına kadar birçok konuya değindi.