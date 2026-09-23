İngiltere Premier Ligi devlerinden Manchester City'nin başarılı hücum oyuncusu Erling Haaland, platformlardaki etkinliğiyle adından yeniden söz ettirdi. Sosyal ağları yoğun biçimde kullanan Norveçli santrfor, bu defa Türkçe müzik dinlediği dakikaları kayda alıp paylaştı.
Deneyimli golcü, gerçekleştirdiği seyahat esnasında kaydettiği karede Türk rap kulvarının öne çıkan figürlerinden Lvbel C5 imzalı "TAK TAK TAK" eserini dinlediği anlara yer verdi.
Yıldız futbolcu eklediği mesaja, "Uber şoförü birkaç sağlam Türkçe şarkıyla coşuyor." ifadesini not düştü.