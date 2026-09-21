Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ay-yıldızlılar, 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli'de oynanacak mücadele öncesindeki ilk çalışmasını Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN AĞRILARI ARTTI

Milli takımın ilk antrenmanında 5 futbolcu yer almadı.

Ayak parmağında sakatlığı bulunan ve ağrıları artan Orkun Kökçü çalışmaya katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Deniz Gül, Yunus Akgün ve kaleci Muhammed Şengezer de idmanda yer almadı.

Demir Ege Tıknaz ise seyahat programı nedeniyle antrenmana katılamadı.

TAKTİK ÇALIŞMA YAPILDI

Liglerinde bir gün önce karşılaşmaya çıkan futbolcular yenilenme çalışmasının ardından sahada yürüyüş yaptı. Diğer oyuncular ise düz koşunun ardından istasyon çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma yapıldı.

İdmanı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

A Milli Takım, Fransa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.