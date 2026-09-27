Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Rusya şartını açıkladı: Türkiye’deki S-400’ler ne olacak?

Rusya şartını açıkladı: Türkiye’deki S-400’ler ne olacak?

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemlerini üçüncü bir ülkeye devretmesi konusunda Moskova’nın onayının gerektiğini belirtti. Devre onay verilebilmesi için tek bir şart olduğunu söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Rusya şartını açıkladı: Türkiye’deki S-400’ler ne olacak? - Resim: 1

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında New York’ta basın toplantısı düzenledi.

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Rusya şartını açıkladı: Türkiye’deki S-400’ler ne olacak? - Resim: 2

Türkiye’nin envanterindeki S-400 hava savunma sistemlerinin üçüncü bir ülkeye devredilmesi ihtimali hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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Rusya şartını açıkladı: Türkiye’deki S-400’ler ne olacak? - Resim: 3

Lavrov, Avrupa ülkelerinin Afrika, Asya, Latin Amerika ve Arap dünyasından satın aldıkları ve başka ülkelere gönderilmeyeceği taahhüt edilen silahları daha sonra Ukrayna’ya transfer ettiğine dair çok sayıda örnek bulunduğunu söyledi.

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Rusya şartını açıkladı: Türkiye’deki S-400’ler ne olacak? - Resim: 4

Bu nedenle benzer bir durumun yaşanmayacağına ilişkin güvence verilmesi halinde S-400’lerin üçüncü bir ülkeye devrine onay verebileceklerini belirtti.

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Rusya şartını açıkladı: Türkiye’deki S-400’ler ne olacak? - Resim: 5

Lavrov, “Bu tür ihlallere izin verilmeyeceğini garanti eden bir talep geldiğinde, S-400’leri böyle bir ülkeye devretmeye hazır olacağız” dedi.

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Rusya şartını açıkladı: Türkiye’deki S-400’ler ne olacak? - Resim: 6

CNBC-e’nin “BAE bir seçenek mi?” sorusunu da yanıtlayan Lavrov, şu aşamada herhangi bir ülkeye ilişkin değerlendirme yapmadıklarını ifade etti.

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Rusya şartını açıkladı: Türkiye’deki S-400’ler ne olacak? - Resim: 7

Lavrov, Türkiye’nin resmi bir talepte bulunması halinde Ankara’nın ne yapmak istediğini değerlendirebileceklerini belirterek, henüz bir planın bulunmayabileceğini söyledi.

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Rusya şartını açıkladı: Türkiye’deki S-400’ler ne olacak? - Resim: 8

Lavrov’un son açıklaması, Moskova’nın Türkiye’deki S-400 sistemlerinin üçüncü bir ülkeye devredilmesine ilişkin daha önce yaptığı açıklamalarla paralellik taşıyor.

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Rusya şartını açıkladı: Türkiye’deki S-400’ler ne olacak? - Resim: 9

Lavrov, Eylül 2024’te BM Genel Kurulu’nun 79. oturumu sırasında yaptığı açıklamada, silah tedarik sözleşmelerinde yer alan son kullanıcı sertifikasının Türkiye’nin S-400’leri Rusya’nın onayı olmadan başka bir ülkeye satmasına hukuken izin vermediğini belirtmişti.

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Rusya şartını açıkladı: Türkiye’deki S-400’ler ne olacak? - Resim: 10

Lavrov o dönemde, söz konusu sertifika kapsamında teslim edilen silahlarla ilgili farklı bir işlem yapılabilmesi için sistemi satan ülkenin onayının alınması gerektiğini ifade etmişti.

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Rusya şartını açıkladı: Türkiye’deki S-400’ler ne olacak? - Resim: 11

Aralık 2025’te de Lavrov, Avrupa Birliği’nin Türkiye’den S-400 satın alarak bunları Ukrayna’ya gönderme ihtimalini değerlendirmesinin mantıklı olmadığını söylemişti.

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Rusya şartını açıkladı: Türkiye’deki S-400’ler ne olacak? - Resim: 12

Ankara’nın bu konuda Moskova’ya karşı yükümlülükleri bulunduğunu yinelemişti.

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Rusya şartını açıkladı: Türkiye’deki S-400’ler ne olacak? - Resim: 13

Lavrov’un açıklamaları, Türkiye’nin elindeki S-400’lerin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi üçüncü bir ülkeye satılabileceğine ilişkin iddiaların gündemde olduğu dönemde geldi.

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Rusya şartını açıkladı: Türkiye’deki S-400’ler ne olacak? - Resim: 14

Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 16 Temmuz 2026’da S-400’lere ilişkin soruya verdiği yanıtta, “S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemleri ile ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

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Rusya şartını açıkladı: Türkiye’deki S-400’ler ne olacak? - Resim: 15

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da aynı dönemde, Türkiye’nin envanterindeki S-400’lerin üçüncü ülkelere satışı konusunda Ankara ile temasların sürdüğünü açıklamıştı.

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Rusya şartını açıkladı: Türkiye’deki S-400’ler ne olacak? - Resim: 16

Peskov, konunun “süper hassas bir konu” olduğunu belirtmişti.

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Rusya şartını açıkladı: Türkiye’deki S-400’ler ne olacak? - Resim: 17

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ise Aralık 2025’te Türkiye’nin S-400 sistemlerini aktif olarak kullanmadığını ve sistemi tamamen terk edebileceğini öne sürmüştü.

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Rusya şartını açıkladı: Türkiye’deki S-400’ler ne olacak? - Resim: 18

Lavrov’un son açıklamasıyla birlikte Moskova, S-400’lerin üçüncü bir ülkeye devredilmesi için kendi onayının gerekli olduğu yönündeki tutumunu bir kez daha ortaya koydu.

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Rusya şartını açıkladı: Türkiye’deki S-400’ler ne olacak? - Resim: 19

Açıklamada ayrıca, devredilecek ülkenin sistemleri Ukrayna’ya aktarmayacağına ilişkin güvence verilmesi halinde Rusya’nın devre onay verebileceği belirtildi.

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