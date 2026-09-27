Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında New York’ta basın toplantısı düzenledi.
Rusya şartını açıkladı: Türkiye’deki S-400’ler ne olacak?
Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemlerini üçüncü bir ülkeye devretmesi konusunda Moskova’nın onayının gerektiğini belirtti. Devre onay verilebilmesi için tek bir şart olduğunu söyledi.Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’nin envanterindeki S-400 hava savunma sistemlerinin üçüncü bir ülkeye devredilmesi ihtimali hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Lavrov, Avrupa ülkelerinin Afrika, Asya, Latin Amerika ve Arap dünyasından satın aldıkları ve başka ülkelere gönderilmeyeceği taahhüt edilen silahları daha sonra Ukrayna’ya transfer ettiğine dair çok sayıda örnek bulunduğunu söyledi.
Bu nedenle benzer bir durumun yaşanmayacağına ilişkin güvence verilmesi halinde S-400’lerin üçüncü bir ülkeye devrine onay verebileceklerini belirtti.
Lavrov, “Bu tür ihlallere izin verilmeyeceğini garanti eden bir talep geldiğinde, S-400’leri böyle bir ülkeye devretmeye hazır olacağız” dedi.
CNBC-e’nin “BAE bir seçenek mi?” sorusunu da yanıtlayan Lavrov, şu aşamada herhangi bir ülkeye ilişkin değerlendirme yapmadıklarını ifade etti.
Lavrov, Türkiye’nin resmi bir talepte bulunması halinde Ankara’nın ne yapmak istediğini değerlendirebileceklerini belirterek, henüz bir planın bulunmayabileceğini söyledi.
Lavrov’un son açıklaması, Moskova’nın Türkiye’deki S-400 sistemlerinin üçüncü bir ülkeye devredilmesine ilişkin daha önce yaptığı açıklamalarla paralellik taşıyor.
Lavrov, Eylül 2024’te BM Genel Kurulu’nun 79. oturumu sırasında yaptığı açıklamada, silah tedarik sözleşmelerinde yer alan son kullanıcı sertifikasının Türkiye’nin S-400’leri Rusya’nın onayı olmadan başka bir ülkeye satmasına hukuken izin vermediğini belirtmişti.
Lavrov o dönemde, söz konusu sertifika kapsamında teslim edilen silahlarla ilgili farklı bir işlem yapılabilmesi için sistemi satan ülkenin onayının alınması gerektiğini ifade etmişti.
Aralık 2025’te de Lavrov, Avrupa Birliği’nin Türkiye’den S-400 satın alarak bunları Ukrayna’ya gönderme ihtimalini değerlendirmesinin mantıklı olmadığını söylemişti.
Ankara’nın bu konuda Moskova’ya karşı yükümlülükleri bulunduğunu yinelemişti.
Lavrov’un açıklamaları, Türkiye’nin elindeki S-400’lerin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi üçüncü bir ülkeye satılabileceğine ilişkin iddiaların gündemde olduğu dönemde geldi.
Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 16 Temmuz 2026’da S-400’lere ilişkin soruya verdiği yanıtta, “S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemleri ile ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır” ifadelerini kullanmıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da aynı dönemde, Türkiye’nin envanterindeki S-400’lerin üçüncü ülkelere satışı konusunda Ankara ile temasların sürdüğünü açıklamıştı.
Peskov, konunun “süper hassas bir konu” olduğunu belirtmişti.
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ise Aralık 2025’te Türkiye’nin S-400 sistemlerini aktif olarak kullanmadığını ve sistemi tamamen terk edebileceğini öne sürmüştü.
Lavrov’un son açıklamasıyla birlikte Moskova, S-400’lerin üçüncü bir ülkeye devredilmesi için kendi onayının gerekli olduğu yönündeki tutumunu bir kez daha ortaya koydu.
Açıklamada ayrıca, devredilecek ülkenin sistemleri Ukrayna’ya aktarmayacağına ilişkin güvence verilmesi halinde Rusya’nın devre onay verebileceği belirtildi.