Yeniçağ Gazetesi
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Tayland’da kırmızı alarm: Market rafları boşaldı, okullar tatil

Tayland’ın başkenti Bangkok, günlerdir süren şiddetli muson yağmurlarının ardından teslim oldu. Kent genelinde afet ilan edilirken, yükselen sular nedeniyle yaklaşık 5 bin kişi acil durum barınaklarına ve okullara tahliye edildi.

Kaynak: DHA
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Tayland’da kırmızı alarm: Market rafları boşaldı, okullar tatil - Resim: 1

Tayland’ın başkenti Bangkok'ta muson yağmurlarının yol açtığı sel nedeniyle yaklaşık 5 bin kişi tahliye edildi.

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Tayland’da kırmızı alarm: Market rafları boşaldı, okullar tatil - Resim: 2

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta günlerdir aralıksız süren şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı sel nedeniyle kent genelinde afet ilan edildi. Yetkililer, bölgede yaklaşık 5 bin kişinin acil durum barınaklarına tahliye edildiğini duyurdu.

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Tayland’da kırmızı alarm: Market rafları boşaldı, okullar tatil - Resim: 3

Bangkok Büyükşehir İdaresi (BMA) tarafından yapılan açıklamada, başkent genelinde yaklaşık 52 bin hanenin selden doğrudan etkilendiği bildirildi. Meteoroloji yetkilileri, kentin bazı noktalarında perşembe gününden pazar gününe kadar metrekareye 330 milimetreden fazla yağış düştüğünü bildirdi. Eylül ayı ülkenin en yoğun yağış aldığı dönem olsa da bölge sakinleri, su seviyesinin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği 2011 yılındaki büyük sel felaketinden daha yüksek seviyelere ulaştığını kaydetti.

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Tayland’da kırmızı alarm: Market rafları boşaldı, okullar tatil - Resim: 4

Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt, sanal medya üzerinden yaptığı canlı yayında birçok ana arterin sular altında olduğunu belirterek, halka zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmama çağrısında bulundu. Pazartesi günü kentteki çok sayıda okulda eğitime ara verileceği açıklanırken, tahliye edilen binlerce kişi okullarda kurulan geçici barınaklara yerleştirildi.

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Tayland’da kırmızı alarm: Market rafları boşaldı, okullar tatil - Resim: 5

Market raflarının hızla boşalması üzerine Tayland Başbakanlığı da devreye girerek vatandaşları panik alışverişinden kaçınmaya çağırdı ve fahiş fiyat artışı yapan işletmelere karşı yasal yaptırım uygulanacağı uyarısında bulundu.

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Tayland’da kırmızı alarm: Market rafları boşaldı, okullar tatil - Resim: 6

Yağışların pazartesi gününden itibaren etkisini azaltması beklenirken, kentin kanal şebekesindeki suların tahliyesi için çalışmaların aralıksız sürdürdüğü aktarıldı.

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Tayland’da kırmızı alarm: Market rafları boşaldı, okullar tatil - Resim: 7
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Tayland’da kırmızı alarm: Market rafları boşaldı, okullar tatil - Resim: 8
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