Tayland’da kırmızı alarm: Market rafları boşaldı, okullar tatil

Bangkok Büyükşehir İdaresi (BMA) tarafından yapılan açıklamada, başkent genelinde yaklaşık 52 bin hanenin selden doğrudan etkilendiği bildirildi. Meteoroloji yetkilileri, kentin bazı noktalarında perşembe gününden pazar gününe kadar metrekareye 330 milimetreden fazla yağış düştüğünü bildirdi. Eylül ayı ülkenin en yoğun yağış aldığı dönem olsa da bölge sakinleri, su seviyesinin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği 2011 yılındaki büyük sel felaketinden daha yüksek seviyelere ulaştığını kaydetti.