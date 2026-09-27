Yeniçağ Gazetesi
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Maliye'den araç sahiplerine kötü haber: Her ay yükselecek

Milyonlarca araç sahibinin merakla beklediği benzindeki eşelmobil kararı belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Ekim 2026’da sona erecek uygulamanın ardından yeni bir kademeli tarife uygulamama kararı aldı. Her ay yükselecek...

Kaynak: Diğer
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Maliye'den araç sahiplerine kötü haber: Her ay yükselecek - Resim: 1

Milyonlarca araç sahibinin merakla beklediği benzindeki eşelmobil kararı belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Ekim 2026’da sona erecek uygulamanın ardından yeni bir kademeli tarife uygulamama kararı aldı.

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Maliye'den araç sahiplerine kötü haber: Her ay yükselecek - Resim: 2

Sözcü'nün haberine göre böylece benzinde 12,48 TL’lik artışın önü açıldı.

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Maliye'den araç sahiplerine kötü haber: Her ay yükselecek - Resim: 3

Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini yakından ilgilendiren gelişme yaşandı. Benzinde 1 Ekim 2026 itibarıyla sona erecek eşelmobil uygulamasının ardından yeni bir kademeli tarife uygulanıp uygulanmayacağı belli oldu.

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Maliye'den araç sahiplerine kötü haber: Her ay yükselecek - Resim: 4

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaptığı değerlendirmelerin ardından benzin için yeni bir kademeli tarifeye gitmeme kararı aldı.

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Maliye'den araç sahiplerine kötü haber: Her ay yükselecek - Resim: 5

Böylece 1 Ekim'de yapılacağı belirtilen 12,48 TL'lik benzin zammı kesinleşmiş oldu.

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Maliye'den araç sahiplerine kötü haber: Her ay yükselecek - Resim: 6

GÖZLER 1 EKİM'E ÇEVRİLMİŞTİ

ABD-İran savaşıyla birlikte yükselişe geçen brent petrol, akaryakıt fiyatlarının da tarihi seviyelere çıkmasına neden oldu.

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Maliye'den araç sahiplerine kötü haber: Her ay yükselecek - Resim: 7

Ekonomi yönetimi, zamların bir bölümünü ÖTV'den karşılamak ve pompaya daha düşük seviyede artış yansıtmak amacıyla ilki mart ayında olmak üzere farklı tarihlerde üç kez eşelmobil uygulamasını devreye soktu.

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Maliye'den araç sahiplerine kötü haber: Her ay yükselecek - Resim: 8

Ağustos ayında alınan kararla motorin için yıl sonuna kadar kademeli eşelmobil tarifesine geçildi.

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Maliye'den araç sahiplerine kötü haber: Her ay yükselecek - Resim: 9

Bu kapsamda motorindeki ÖTV'nin yıl sonuna kadar her ay 3 TL artması kararlaştırıldı.

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Maliye'den araç sahiplerine kötü haber: Her ay yükselecek - Resim: 10

Bu kararın ardından gözler, 1 Ekim 2026'da benzinde sona erecek eşelmobil uygulamasına çevrildi.

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Maliye'den araç sahiplerine kötü haber: Her ay yükselecek - Resim: 11

BENZİNDE YENİ EŞELMOBİL UYGULANMAYACAK

Ekonomi yönetiminin ilave bir adım atmaması halinde benzine 1 Ekim itibarıyla 12,48 TL zam yapılacak olması milyonlarca benzinli araç sahibinde endişeye neden oldu.

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Maliye'den araç sahiplerine kötü haber: Her ay yükselecek - Resim: 12

Hazine ve Maliye Bakanlığı ise merakla beklenen eşelmobil tartışmasında kararını verdi.

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Maliye'den araç sahiplerine kötü haber: Her ay yükselecek - Resim: 13

Bakanlık, benzin fiyatlarına yönelik yeni bir eşelmobil uygulamasına gidilmemesine karar verdi.

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Maliye'den araç sahiplerine kötü haber: Her ay yükselecek - Resim: 14

Böylelikle 1 Ekim 2026'da benzinde uygulanacağı belirtilen 12,48 TL'lik artış kesinleşti.

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Maliye'den araç sahiplerine kötü haber: Her ay yükselecek - Resim: 15

MOTORİNDE NEDEN KADEMELİ TARİFE UYGULANDI?

Ağustos ayında motorin için kademeli tarife uygulama kararı alan ekonomi yönetimi, motorindeki ÖTV'nin yıl sonuna kadar her ay 3 TL artacağını duyurmuştu.

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Maliye'den araç sahiplerine kötü haber: Her ay yükselecek - Resim: 16

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile sektör kuruluşları arasında yapılan görüşmelerde, motorin için uygulanan kademeli tarifenin çiftçilere yönelik mazot arzında sorun yaşanmaması amacıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.

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Maliye'den araç sahiplerine kötü haber: Her ay yükselecek - Resim: 17

Benzinde ise benzer bir adım atmaya ihtiyaç bulunmadığı değerlendirildi.

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