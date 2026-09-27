Milyonlarca araç sahibinin merakla beklediği benzindeki eşelmobil kararı belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Ekim 2026’da sona erecek uygulamanın ardından yeni bir kademeli tarife uygulamama kararı aldı.
Maliye'den araç sahiplerine kötü haber: Her ay yükselecek
Milyonlarca araç sahibinin merakla beklediği benzindeki eşelmobil kararı belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Ekim 2026’da sona erecek uygulamanın ardından yeni bir kademeli tarife uygulamama kararı aldı. Her ay yükselecek...Kaynak: Diğer
Sözcü'nün haberine göre böylece benzinde 12,48 TL’lik artışın önü açıldı.
Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini yakından ilgilendiren gelişme yaşandı. Benzinde 1 Ekim 2026 itibarıyla sona erecek eşelmobil uygulamasının ardından yeni bir kademeli tarife uygulanıp uygulanmayacağı belli oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaptığı değerlendirmelerin ardından benzin için yeni bir kademeli tarifeye gitmeme kararı aldı.
Böylece 1 Ekim'de yapılacağı belirtilen 12,48 TL'lik benzin zammı kesinleşmiş oldu.
GÖZLER 1 EKİM'E ÇEVRİLMİŞTİ
ABD-İran savaşıyla birlikte yükselişe geçen brent petrol, akaryakıt fiyatlarının da tarihi seviyelere çıkmasına neden oldu.
Ekonomi yönetimi, zamların bir bölümünü ÖTV'den karşılamak ve pompaya daha düşük seviyede artış yansıtmak amacıyla ilki mart ayında olmak üzere farklı tarihlerde üç kez eşelmobil uygulamasını devreye soktu.
Ağustos ayında alınan kararla motorin için yıl sonuna kadar kademeli eşelmobil tarifesine geçildi.
Bu kapsamda motorindeki ÖTV'nin yıl sonuna kadar her ay 3 TL artması kararlaştırıldı.
Bu kararın ardından gözler, 1 Ekim 2026'da benzinde sona erecek eşelmobil uygulamasına çevrildi.
BENZİNDE YENİ EŞELMOBİL UYGULANMAYACAK
Ekonomi yönetiminin ilave bir adım atmaması halinde benzine 1 Ekim itibarıyla 12,48 TL zam yapılacak olması milyonlarca benzinli araç sahibinde endişeye neden oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ise merakla beklenen eşelmobil tartışmasında kararını verdi.
Bakanlık, benzin fiyatlarına yönelik yeni bir eşelmobil uygulamasına gidilmemesine karar verdi.
Böylelikle 1 Ekim 2026'da benzinde uygulanacağı belirtilen 12,48 TL'lik artış kesinleşti.
MOTORİNDE NEDEN KADEMELİ TARİFE UYGULANDI?
Ağustos ayında motorin için kademeli tarife uygulama kararı alan ekonomi yönetimi, motorindeki ÖTV'nin yıl sonuna kadar her ay 3 TL artacağını duyurmuştu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile sektör kuruluşları arasında yapılan görüşmelerde, motorin için uygulanan kademeli tarifenin çiftçilere yönelik mazot arzında sorun yaşanmaması amacıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.
Benzinde ise benzer bir adım atmaya ihtiyaç bulunmadığı değerlendirildi.