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Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Emmanuel Emenike, yıllar sonra geldiği İstanbul'da gündem olmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertli kulübü ziyaret ederek eski günleri yad eden Emenike, bu kez İstanbul'da bir kahvehanede görüntülendi.

KAHVEHANEDE KİVİ KEYFİ

Emenike'nin kahvehanede oturarak kivi içtiği anlar objektiflere yansıdı. Eski Fenerbahçeli futbolcunun İstanbul'daki bu görüntüleri kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Emenike, Türkiye ziyaretinde daha önce Fenerbahçe Kulübü'ne gitmiş ve sarı-lacivertlilerde forma giydiği dönemde kullandığı 29 numaralı forma kendisine hediye edilmişti.